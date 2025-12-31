自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

新竹縣首推婚後孕前健檢和罹癌女性凍卵補助 2026元旦上路

2025/12/31 11:36

新竹縣有多項衛生福利新制將自2026年元旦上路，其中包括「婚後孕前健康檢查補助計畫」和「醫療性凍卵補助計畫」等。（記者廖雪茹攝）

新竹縣有多項衛生福利新制將自2026年元旦上路，其中包括「婚後孕前健康檢查補助計畫」和「醫療性凍卵補助計畫」等。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣有多項衛生福利新制將自2026年元旦上路，其中，「婚後孕前健康檢查補助計畫」在多位縣議員的催生下開辦，「醫療性凍卵補助計畫」首年鎖定已婚罹癌女性；另外，衛生局明年首度推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，長期照護也將擴大服務對象。

衛生局說明，「婚後孕前健康檢查補助計畫」提供夫妻至少一方設籍新竹縣6個月（含）以上，未曾生育第一胎之夫妻，每對最高1500元檢查補助，包含血液、尿液、傳染病篩檢及男性精液分析等項目，補助名額共100對。

「醫療性凍卵補助計畫」補助18至40歲、設籍或配偶設籍新竹縣滿1年的已婚罹癌女性，每案最高補助2萬2000元，補助名額共30對，終身補助一次。

新竹縣政府明年首度推動「婚後孕前健康檢查補助計畫」，提供設籍竹縣、未曾生育第一胎的夫妻，每對最高1500元檢查補助。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府明年首度推動「婚後孕前健康檢查補助計畫」，提供設籍竹縣、未曾生育第一胎的夫妻，每對最高1500元檢查補助。（新竹縣政府提供）

衛生局表示，2026年推動的「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，提供約30名免費全口活動假牙補助名額，另有300名口腔篩檢與30名口腔檢查評估補助名額。補助基準包含：口腔篩檢補助健保掛號費100元、口腔檢查評估補助1000元，全口活動假牙補助4萬元、上顎或下顎活動床金屬骨架配件，每床補助5000元、上顎或下顎柱台齒配件，每單顎補助不超過5000元。

不同於社會處鎖定中低收入老人的假牙補助，衛生局的計畫補助對象為2025年1月1日前設籍新竹縣、年滿65歲、上顎及下顎自然牙合計6顆（含）以下之長者，並須符合以下任一福利身份條件：已領有新竹縣敬老福利津貼、符合敬老禮金的資產與居住條件，或已領有老年農民福利津貼，每位長者終身限申請一次。

長照方面，2026年1月1日起擴大服務對象，新增「年輕型失智症者（未滿50歲）」及「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象。

其中，「急性後期整合照護計畫（PAC）」指的是許多民眾在中風、重大手術或意外住院後，雖然已可出院，但身體功能尚未完全恢復，返家後常出現照顧人力不足或復健中斷的情形；透過PAC計畫，醫療團隊與長照服務單位可共同合作，依個案狀況安排復健、居家照護或社區資源銜接，幫助民眾順利從醫院回到家中，減少再次住院的風險。

新竹縣有多項衛生福利新制將自2026年元旦上路，民眾別錯過。（記者廖雪茹攝）

新竹縣有多項衛生福利新制將自2026年元旦上路，民眾別錯過。（記者廖雪茹攝）

 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中