新竹縣首推婚後孕前健檢和罹癌女性凍卵補助 2026元旦上路

新竹縣有多項衛生福利新制將自2026年元旦上路，其中包括「婚後孕前健康檢查補助計畫」和「醫療性凍卵補助計畫」等。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣有多項衛生福利新制將自2026年元旦上路，其中，「婚後孕前健康檢查補助計畫」在多位縣議員的催生下開辦，「醫療性凍卵補助計畫」首年鎖定已婚罹癌女性；另外，衛生局明年首度推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，長期照護也將擴大服務對象。

衛生局說明，「婚後孕前健康檢查補助計畫」提供夫妻至少一方設籍新竹縣6個月（含）以上，未曾生育第一胎之夫妻，每對最高1500元檢查補助，包含血液、尿液、傳染病篩檢及男性精液分析等項目，補助名額共100對。

請繼續往下閱讀...

「醫療性凍卵補助計畫」補助18至40歲、設籍或配偶設籍新竹縣滿1年的已婚罹癌女性，每案最高補助2萬2000元，補助名額共30對，終身補助一次。

新竹縣政府明年首度推動「婚後孕前健康檢查補助計畫」，提供設籍竹縣、未曾生育第一胎的夫妻，每對最高1500元檢查補助。（新竹縣政府提供）

衛生局表示，2026年推動的「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，提供約30名免費全口活動假牙補助名額，另有300名口腔篩檢與30名口腔檢查評估補助名額。補助基準包含：口腔篩檢補助健保掛號費100元、口腔檢查評估補助1000元，全口活動假牙補助4萬元、上顎或下顎活動床金屬骨架配件，每床補助5000元、上顎或下顎柱台齒配件，每單顎補助不超過5000元。

不同於社會處鎖定中低收入老人的假牙補助，衛生局的計畫補助對象為2025年1月1日前設籍新竹縣、年滿65歲、上顎及下顎自然牙合計6顆（含）以下之長者，並須符合以下任一福利身份條件：已領有新竹縣敬老福利津貼、符合敬老禮金的資產與居住條件，或已領有老年農民福利津貼，每位長者終身限申請一次。

長照方面，2026年1月1日起擴大服務對象，新增「年輕型失智症者（未滿50歲）」及「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象。

其中，「急性後期整合照護計畫（PAC）」指的是許多民眾在中風、重大手術或意外住院後，雖然已可出院，但身體功能尚未完全恢復，返家後常出現照顧人力不足或復健中斷的情形；透過PAC計畫，醫療團隊與長照服務單位可共同合作，依個案狀況安排復健、居家照護或社區資源銜接，幫助民眾順利從醫院回到家中，減少再次住院的風險。

新竹縣有多項衛生福利新制將自2026年元旦上路，民眾別錯過。（記者廖雪茹攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法