新冠患者康復後仍需警惕 病毒可能永久改變大腦
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕新冠病毒對肺部的影響已廣為人知，但澳洲1項研究表明，即使患者完全康復，該病毒也可能對大腦造成持久性改變。此研究發表在《大腦、行為和免疫—健康》（Brain， Behavior， & Immunity ─ Health）期刊上。
根據科學網站《ScienceDaily》報導，澳洲格里菲斯大學神經免疫學和新興疾病中心（NCNED）的研究團隊，使用先進的MRI技術檢查以前感染過新冠肺炎的個體的腦部健康狀況，並將結果與從未感染過新冠病毒的人的腦部健康狀況進行比較。
研究結果顯示，即使患者沒有出現任何持續症狀，過去的感染也會在大腦中留下可檢測到的變化，表明新冠病毒的影響可能會在康復後悄悄存在。
研究團隊表示，腦組織改變與新冠後遺症患者的症狀嚴重程度相關，表明新冠病毒可能對大腦健康造成隱性、持久的影響。
這項發現為了解新冠肺炎如何影響中樞神經系統提供重要的見解，並可能有助於解釋感染後不久以及數月甚至數年後出現的認知問題，例如記憶力和注意力問題。
