健康網》每天2分鐘 內臟脂肪降13％ 醫：心外膜脂肪跟著去油

2025/12/31 10:26

每天2分鐘衝刺運動，減重醫師蕭捷健表示，內臟脂肪縮小13%、心外膜脂肪消失了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天2分鐘，內臟脂肪降低13%！減重醫師蕭捷健指出，利用碎片時間爬樓梯，以22 秒的時間在樓梯間衝刺，就能達到顯著的燃脂效果。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，他認為，台灣人的生活基本上就是一個移動式板凳，坐捷運、坐辦公室、坐著吃路邊攤，其實要降內臟脂肪也沒那麼難。

●內臟脂肪縮小13%

他引述研究指出，針對BMI超標的肥胖成人進行實驗，只要利用碎片時間爬樓梯，就能達到顯著的燃脂效果。讓受試者每週爬樓梯4天，每天分散爬6次。也就是說，你一天只要花2分鐘！

經過12週以後，科學家使用CT斷層掃描去照他們的內臟，發現：內臟脂肪減少13%，他們的AVFA（腹部內臟脂肪）顯著縮小。這就是為什麼很多人明明體重沒變，肚子卻變小了。

●心外膜脂肪 （EAT） 消失了

蕭捷健解釋，這裡的「EAT」可不是吃，那是指包在你心臟外面的一層油。心臟每天在跳動，結果這層脂肪的厚度減少15%，就像少了一件「豬油羽絨衣」。如今經由有效的運動，心臟終於可以呼吸了！

蕭捷健說，22秒衝刺，液相層析質譜儀（LC-MS）分析發現，運動會啟動體內的代謝路徑校正，讓原本罷工的氨基酸重新上工。

