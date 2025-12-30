健康網》韓星孔明拍戲途中暈眩、聽障 醫：若拖延預後難以恢復

韓星孔明在拍攝新戲途中，突然「耳中風」，據中國醫藥大學附設醫院指出，此症狀愈早就醫愈好，最好1週內要治療。（取自孔明IG）

〔健康頻道／綜合報導〕韓星孔明以電影《雞不可失》走紅，據韓媒報導，他最近健康亮紅燈，因「突發性耳聾」就醫，全面暫停演藝活動。據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，因感音性聽損涉及的多半是神經系統的損害，而人類的神經系統是所有組織中最脆弱，修復能力也最差的部分，早期若未改善，預後會很差。

據了解，孔明在拍攝期間，突然感到嚴重暈眩且聽力異常。中醫大指出，突發性感音性聽損通常在3天內，純音聽力檢查的閾值連續3個頻率平均損失30分貝以上，並不是所有的病患都是全聾。

中國醫藥大學附設醫院表示，病因多而複雜，8成以上病因不明。「突發性耳聾」也可能是急性病毒感染、內耳缺血性病變、耳毒性藥物的使用、梅尼爾氏症等周邊性內耳疾患；或者小腦橋腦角腫瘤、多發性硬化症、腦幹中風等中樞神經疾患；耳梅毒、甲狀腺功能異常、自體免疫疾病等，則屬於全身性疾患在聽覺損傷上的表現。病因多達幾十到幾百種之多。

根據統計，突發性耳聾大約1/3可治癒，1/3會改善，而1/3治療無效。可能影響此病預後的因子，包括從發病至開始治療的間隔時間、聽力損傷的嚴重度、是否為低頻聽損、有無伴隨眩暈、年齡大小，以及患者是否同時有糖尿病、高血壓、高血脂、尿毒症需洗腎等相關疾病等。統計上，在發病1週內開始治療的效果最佳，最遲不要超過2週。

面對突發性耳聾，現代的醫療仍有太多的未知與無力感，由於各種學說與療程的研究方興未艾，也許不久的將來，突破性的進展指日可待。秋冬季節變換，正是突發性耳聾好發的時候，如有突發性的聽力改變，請儘速就醫，以免延誤治療的黃金期，造成無法挽救的遺憾。

