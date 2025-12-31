透視腸道菌》發酵「醬水」中益菌 GR-5 可望減尿酸吸收

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

高尿酸血症（HUA）與痛風、腎臟病、心血管疾病等密切相關。傳統藥物如別嘌醇（Allopurinol）可抑制尿酸生成，但可能帶來副作用。過去研究顯示，分解腸道中的嘌呤核苷可減少尿酸吸收，但臨床安全有效的方案仍有限。

這篇 NPJ Sci Food. 2025 Aug 23;9（1）:183 研究從中國傳統發酵食品「醬水」中分離出益生菌 Pediococcus acidilactici GR-5，其獨特酵素（嘌呤核苷磷酸化酶 DeoD）可高效分解嘌呤核苷。在嘌呤核苷誘導的HUA小鼠模型中，GR-5治療可將血清尿酸降低約52%，並透過抑制NLRP3發炎途徑減輕組織發炎、提升緊密連結蛋白Occludin與ZO-1表現，腸道屏障修復效果優於別嘌醇。機制上，GR-5還可抑制尿酸合成酶活性、調節尿酸轉運蛋白，增加乳酸桿菌豐度、改善嘌呤/色胺酸/膽汁酸代謝並提升短鏈脂肪酸（SCFAs）。

請繼續往下閱讀...

這項研究顯示，傳統發酵食品中的益生菌不僅能調整腸道菌，也可能直接分解飲食中的嘌呤，從源頭減少尿酸吸收，降低發炎與修復腸道屏障。對高尿酸或痛風風險族群來說，除了按醫囑控制飲食、減少高嘌呤食物、保持體重與多喝水，也可留意含有科學驗證益菌的發酵食品或益生菌產品。但要注意，GR-5目前仍屬實驗階段，尚未正式上市；真正有效且安全的應用需要更多臨床試驗支持。不過這提醒我們，飲食多樣化、善用傳統發酵食品，或許能在未來成為預防高尿酸的新選擇。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法