自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》花椰菜家族營養大不同 「這色」強健骨骼又護眼

2025/12/31 11:48

農糧署發文分享，花椰菜一年四季都有生產，色彩多樣，營養大不同。以常見的白花椰菜來說，富含維生素C等營養素，口感清甜較鬆軟；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署發文分享，花椰菜一年四季都有生產，色彩多樣，營養大不同。以常見的白花椰菜來說，富含維生素C等營養素，口感清甜較鬆軟；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？不只蔬果色彩多，常見的花椰菜也有4種顏色！農糧署發文分享，花椰菜一年四季都有生產，色彩多樣，營養大不同。以常見的白花椰菜來說，富含維生素C等營養素；綠花椰則是葉黃素、葉綠素含量高；較少見的橘花椰維生素A豐富，紫花椰所含花青素多；聰明挑選，就能吃出健康力。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，花椰菜的產季以冬、春為主，除了用於清炒、汆燙，也可以拿來炒飯、做濃湯或製成花椰菜乾，簡單料理就很美味。此外，市售常見的白花椰菜，富含維生素C及鎂、葉酸、蛋白質等，口感清甜且較為鬆軟，透過選育馴化，也陸續改良出綠色、橘色、紫色等不同花球顏色的花椰菜。

彩色花椰菜家族，你吃過哪幾種？農糧署介紹說明，與白花椰菜相比，彩色花椰菜口感較緊實、甜度較高，營養價值也略有不同。舉例來說，綠花椰菜，葉黃素含量較高，橘花椰菜的β-胡蘿蔔素及維生素A含量多，紫花椰菜則是花青素含量豐富。

另，台北農產運銷公司也曾在臉書專頁「臺北農產」分享4色花椰菜的攝取好處如下：

白花椰—心血管守護神：白花椰是經典百搭王，含有硫化合物，自帶抗氧超能力，為心血管守護神，能幫身體大掃除。

綠花椰—助骨骼強壯：綠花椰非常見的青花菜，是健身控的最愛之一，富含葉黃素、葉綠素，保護眼睛、有助骨骼強壯。

橘花椰—守護視力：橘花椰是吃得到陽光的稀有款，自帶天然甜味劑β-胡蘿蔔素、玉米黃素守護3C族視力。

紫花椰—抗發炎、抗氧化：紫花椰是自帶美顏濾鏡的夢幻款，有抗發炎的功效，其花青素的抗氧化能力約維生素E的50倍。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中