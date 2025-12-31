健康網》花椰菜家族營養大不同 「這色」強健骨骼又護眼

農糧署發文分享，花椰菜一年四季都有生產，色彩多樣，營養大不同。以常見的白花椰菜來說，富含維生素C等營養素，口感清甜較鬆軟；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？不只蔬果色彩多，常見的花椰菜也有4種顏色！農糧署發文分享，花椰菜一年四季都有生產，色彩多樣，營養大不同。以常見的白花椰菜來說，富含維生素C等營養素；綠花椰則是葉黃素、葉綠素含量高；較少見的橘花椰維生素A豐富，紫花椰所含花青素多；聰明挑選，就能吃出健康力。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，花椰菜的產季以冬、春為主，除了用於清炒、汆燙，也可以拿來炒飯、做濃湯或製成花椰菜乾，簡單料理就很美味。此外，市售常見的白花椰菜，富含維生素C及鎂、葉酸、蛋白質等，口感清甜且較為鬆軟，透過選育馴化，也陸續改良出綠色、橘色、紫色等不同花球顏色的花椰菜。

彩色花椰菜家族，你吃過哪幾種？農糧署介紹說明，與白花椰菜相比，彩色花椰菜口感較緊實、甜度較高，營養價值也略有不同。舉例來說，綠花椰菜，葉黃素含量較高，橘花椰菜的β-胡蘿蔔素及維生素A含量多，紫花椰菜則是花青素含量豐富。

另，台北農產運銷公司也曾在臉書專頁「臺北農產」分享4色花椰菜的攝取好處如下：

●白花椰—心血管守護神：白花椰是經典百搭王，含有硫化合物，自帶抗氧超能力，為心血管守護神，能幫身體大掃除。

●綠花椰—助骨骼強壯：綠花椰非常見的青花菜，是健身控的最愛之一，富含葉黃素、葉綠素，保護眼睛、有助骨骼強壯。

●橘花椰—守護視力：橘花椰是吃得到陽光的稀有款，自帶天然甜味劑β-胡蘿蔔素、玉米黃素守護3C族視力。

●紫花椰—抗發炎、抗氧化：紫花椰是自帶美顏濾鏡的夢幻款，有抗發炎的功效，其花青素的抗氧化能力約維生素E的50倍。

