健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

家醫、急診不能做醫美手術 衛福部明公告新法、元旦上路

2025/12/30 19:00

為提升國內美容醫學安全，並消滅醫界「直美潮」，衛福部預計明年元旦實施「特管辦法」新法。（資料照）

為提升國內美容醫學安全，並消滅醫界「直美潮」，衛福部預計明年元旦實施「特管辦法」新法。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕為提升國內美容醫學安全，並消滅醫界「直美潮」，衛福部預計明年元旦起實施「特管辦法」新法。醫事司副司長劉玉菁表示，新法預計明日公告，新法上路後，2019年後畢業的醫師，一律要完成2年PGY訓練，才能提供美容醫學服務；若欲執行手術，還要取得「大外科」資格，且確認家醫科、急診醫學科非屬可執行美容醫學手術的「大外科」。

衛福部日前預告「特管辦法」修法草案後，引起醫界正反兩派內戰，經醫事司多次邀集相關醫事團體討論相關爭議，得出3點共識，並一度認定家醫科、急診醫學科屬於大外科；然而，衛福部長石崇良表態，不認同家醫科、急診科屬於大外科，醫事司又2度邀集相關醫事團體，卻始終無法就此取得共識。

經數月爭論，劉玉菁表示，「特管辦法」新法預計明天公告，針對美容醫學將採3級管理，且考量專科訓練中，外科訓練的內容與時間，「確認家醫、急診不納入大外科」，僅認定外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、皮膚科等9個專科為「大外科」。

劉玉菁說，光電、針劑等美容醫學處置，需完成2年PGY方可執行，自新法上路後提供2年緩衝期；針對2019年後畢業、未經完整PGY訓練，需完成2年補訓；2019年前畢業，於新法公告施行日前，曾經執行美容醫學處置者，有實際案例32例，後續要再經過32小時訓練。

在美容醫學手術方面，自新法公告施行日起，僅有9個大外科可以執行。劉玉菁表示，非相關專科、在施行日前曾執行美容醫學手術的醫師，需有實際案例30例，再接受32小時訓練，即可繼續提供服務，補訓緩衝期為1年。

另風險較高的特定美容醫學手術要求要有特定外科係專科，劉玉菁指出，2019年前取得醫師公會全聯會證明、名列「醫師公會全聯會受理美容醫學特定手術案例認證申請發放證書清單」者，即使非特定外科係專科，仍可持續執行手術。

劉玉菁也提到，美容醫學公開揭露資訊方面，12月12日已請衛生局調查轄內美容醫學醫療機構資料，送交衛福部後，預計農曆春節前公開資訊，包括診所基本資料（如診所名稱、負責醫師姓名、開業日期等）、美容醫學服務項目、施行醫師名單等，以提升資訊透明度。

此外，劉玉菁提到，依據即將上路的新版「特管辦法」內容，未來任何執行美容醫學處置或手術的診所，只要有異動，就要報地方衛生局備查，若診所沒有備查且經稽查發現，可依據「醫療法」103條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

