幼教師「蘋果姊姊」撞斷鼻樑鼻腔僅剩小洞 手術助暢快呼吸

台中醫院耳鼻喉科醫師林于婷說明，患者蘋果車禍後因鼻子被撞歪，導致右側呼吸道只剩下一個小洞口。（台中醫院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕23歲幼兒園教師「蘋果姊姊」長相甜美，今年9月上班途中因前方緊急煞車，她應變不及撞上去，正面撞擊下鼻骨斷裂合併鼻中膈軟骨撞歪，鼻樑變形害她右邊鼻腔只一個小洞口可以呼吸，嚴重鼻塞加上外觀受損讓她相當沮喪，台中醫院協助利用自體肋軟骨重建鼻樑鼻整形手術，術後終於能暢快呼吸，更讓鼻子恢復堅挺外觀，重拾自信回到職場。

衛生福利部台中醫院耳鼻喉科醫師林于婷說，患者外傷後到醫院時，右側鼻腔因鼻中膈軟骨被撞到彎曲，檢查赫然發現竟塞到只剩一小洞可呼吸，外觀更是變成扁歪鼻，原本先接受鼻骨復位手術，但無法恢復原本的堅挺鼻樑，經與患者討論評估，因患者本身的耳軟骨太薄太軟不適合重建使用，最後決定取3公分自體肋軟骨重建鼻樑，讓患者鼻腔口暢通。

經過鼻整形手術後一個月，如今「蘋果姊姊」不但可以大口呼吸，堅挺鼻子還讓她重拾自信，重回到職場。

林于婷指出，以往會到耳鼻喉科就醫接受手術的患者大多是過敏性鼻炎、鼻中膈彎曲、睡眠呼吸中止症、外傷、先天或後天性鼻翼支撐不足患者，近年則因為韓流整形風潮影響，諮詢整形美容的民眾也增加，希望功能性與外觀合併手術的民眾佔比甚至高達7成。

因手術存在風險，林于婷提醒，民眾術前務必諮詢專科醫師評估，除移植物的材料諮詢外，有凝血功能障礙、自體免疫攻擊（如韋格納肉芽腫）、未成年發育未全、抽菸（增加壞死風險）、心理疾患（BDD）、藥物濫用（鼻黏膜萎縮）、蟹足腫體質患者則建議一定要找專科醫生審慎評估，確認是否適合該手術。

