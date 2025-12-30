自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

基隆新冠疫苗公費接種 明年1月至2月底止

2025/12/30 17:11

 

2026年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象。（資料照）

2026年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象。（資料照）

〔記者俞肇福／基隆報導〕冬季為呼吸道傳染病好發季節，加上農曆春節連續假期將至，返鄉旅遊及親友聚會頻繁，新冠病毒及流感病毒傳播風險有升高趨勢，由於疫苗接種後，約需2週才能產生保護力；衛生福利部疾病管制署宣布，2026年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿6個月以上、尚未接種的民眾」，疫苗接種後約需2週才能產生完整保護力，提醒尚未接種的市民把握時程，提早完成接種，以提升自身保護力，相關接種資訊可上基隆市衛生局官網查詢（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/4628.html ）。

現階段國內供應的新冠疫苗，包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，對於目前主流變異株均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可依意願選擇其中1種廠牌接種；滿6個月以上至11歲幼童則僅可接種莫德納疫苗，家長協助孩子儘早完成接種。民眾可就近前往基隆市七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。

此外，衛生局也提醒尚未接種公費流感疫苗的市民，尤其是65歲以上長者、慢性病患者高風險族群，應儘速完成接種，以降低感染後併發重症風險。

基隆市衛生局長張賢政呼籲，民眾應持續落實手部衛生與咳嗽禮節，年長者或免疫力低下者，於人潮聚集或通風不良場所，建議配戴口罩以維護健康。如出現發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸高風險族群。並呼籲市民儘快完成新冠及流感疫苗接種，以降低重症及死亡風險，保護自己與家人。如有相關疑問，請撥打防疫專線 （02）2427-6154。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中