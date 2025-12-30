基隆新冠疫苗公費接種 明年1月至2月底止

2026年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象。（資料照）

〔記者俞肇福／基隆報導〕冬季為呼吸道傳染病好發季節，加上農曆春節連續假期將至，返鄉旅遊及親友聚會頻繁，新冠病毒及流感病毒傳播風險有升高趨勢，由於疫苗接種後，約需2週才能產生保護力；衛生福利部疾病管制署宣布，2026年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿6個月以上、尚未接種的民眾」，疫苗接種後約需2週才能產生完整保護力，提醒尚未接種的市民把握時程，提早完成接種，以提升自身保護力，相關接種資訊可上基隆市衛生局官網查詢（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/4628.html ）。

現階段國內供應的新冠疫苗，包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，對於目前主流變異株均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可依意願選擇其中1種廠牌接種；滿6個月以上至11歲幼童則僅可接種莫德納疫苗，家長協助孩子儘早完成接種。民眾可就近前往基隆市七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。

請繼續往下閱讀...

此外，衛生局也提醒尚未接種公費流感疫苗的市民，尤其是65歲以上長者、慢性病患者高風險族群，應儘速完成接種，以降低感染後併發重症風險。

基隆市衛生局長張賢政呼籲，民眾應持續落實手部衛生與咳嗽禮節，年長者或免疫力低下者，於人潮聚集或通風不良場所，建議配戴口罩以維護健康。如出現發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸高風險族群。並呼籲市民儘快完成新冠及流感疫苗接種，以降低重症及死亡風險，保護自己與家人。如有相關疑問，請撥打防疫專線 （02）2427-6154。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法