健康 > 心理精神

健康網》抗生素、熬夜都上榜 百萬網紅醫揭破壞腸道7大隱形地雷

2025/12/30 17:06

睡眠與腸道健康息息相關，睡眠不足會導致菌相失衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡眠與腸道健康息息相關，睡眠不足會導致菌相失衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾感到容易疲勞、腦霧揮之不去，卻說不上原因？事實上，問題可能不在「少做了什麼」，而是每天不自覺重複的某些小習慣，正破壞腸道健康。腸道不只是消化器官，更與免疫力、情緒、專注力與整體健康息息相關。百萬網紅醫師卡蘭（Dr Karan）提醒民眾，最好避開7件事，以免破壞腸道健康。

百萬網紅醫師卡蘭經營YT頻道，他經常在頻道上分享健康訊息，頻道已吸引了超過223萬人追蹤。近期他分享必須避免的腸道惡習，引來粉絲的關注。為了讓民眾更有保健的關念，卡蘭在影片中歸納了7項破壞腸道健康的習慣，要民眾盡可能留意：

●不當或過度使用抗生素

腸道內存在數兆個微生物，形成精密的生態平衡。抗生素雖能對抗感染，卻無法分辨好菌與壞菌，容易打亂菌相。抗生素必須在醫師處方下使用，並完整完成療程，切勿自行服藥或提早停藥。另外，必要時可諮詢醫師，透過飲食或醫療級益生菌，降低對腸道的衝擊。

●長期處於高壓狀態

壓力會促使皮質醇上升，影響腸道屏障完整性，增加腸道通透性，進而引發發炎反應。透過深呼吸、規律運動，有助活化迷走神經，不僅紓壓，也能保護腸道。

●吸菸或使用電子菸

研究顯示，吸菸者腸道菌相多樣性較低，有益菌減少，即使改用電子菸，也可能引發腸道發炎、破壞腸道屏障。戒菸不只保護肺部，也有助維持腸道健康。

●飲酒，即使是「適量」

世界衛生組織指出，酒精對健康的風險從第一口就開始。即使少量飲酒，也可能干擾腸道菌相、增加發炎風險。最好以無酒精飲品取代，並且攝取葡萄、藍莓、堅果等食物，有益健康。

●久坐、缺乏運動

運動能提升腸道菌相多樣性、促進短鏈脂肪酸生成，並強化腸道屏障。即使只是每天多走2,000步，或定時起身活動，都能為腸道帶來正面影響。

●睡眠不足或品質不佳

睡眠與腸道健康息息相關，睡眠不足會導致菌相失衡。固定作息、睡前避免螢幕與咖啡因，並營造良好睡眠環境，有助改善腸道狀態。

●纖維攝取不足、飲食過於單一

纖維是腸道好菌的重要養分，多樣化攝取不同來源的可溶性與非水溶性纖維，有助維持菌相平衡。與其急著戒掉不健康食物，不如在每一餐多加一份水果、豆類或全穀類，逐步改善飲食品質。

卡蘭總結，只要從其中1個習慣開始調整，就可能帶來更清晰的思緒與穩定的身心狀態。改變不必一次到位，但越早開始，腸道回應也越明顯。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

