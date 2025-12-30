自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

台北醫院舉辦膝關節照護研習 為運動員打造關鍵防線

2025/12/30 15:27

台北醫院運動醫學中心主任陳建龍表示，運動醫學不僅治療傷勢，更協助運動員安全回場。（衛福部台北醫院提供）

台北醫院運動醫學中心主任陳建龍表示，運動醫學不僅治療傷勢，更協助運動員安全回場。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕運動員的膝關節攸關一生運動生涯，衛生福利部台北醫院在新北市體育局指導下，日前攜手中華民國運動徒手保健協會、台灣運動恢復協會及桃園市物理治療生公會舉辦運動員膝關節照護與防範研習課程，聚焦打造運動員傷後照護與安全回場（Return to Play）的關鍵防線，提升運動員整體恢復與表現品質。

衛福部台北醫院指出，研習以運動員實際需求為核心，由運動醫學醫師、物理治療師、運動防護員與營養專家從第一線實務出發，深入解析受傷機轉與生物力學特性，並結合X光、MRI與超音波影像判讀，協助運動員與防護團隊更精準掌握傷勢狀態，並整合運動營養與恢復策略，建構可被驗證、複製的膝關節傷後照護與安全回場決策模式。

體育局學校體育科長林詩穎表示，此次研習聚焦膝關節照護，正呼應體育局長期推動的運動防護政策，整合醫療、復健與防護3大面向，建立完整的運動員照護體系，才能讓基層運動員在安全的環境中穩健成長。

「過早回場，往往是運動生涯真正受傷的開始。」台北醫院運動醫學中心主任陳建龍提到，運動醫學不僅治療傷勢，更協助運動員安全回場並降低再受傷風險。回場應建立在影像評估、臨床檢查與功能測試等科學依據之上，透過醫療、復健與防護的跨專業合作，形成一致的決策標準。

台北醫院復健科主任葉圜叡指出，與防護員緊密合作，才能降低再受傷風險。（衛福部台北醫院提供）

台北醫院復健科主任葉圜叡指出，與防護員緊密合作，才能降低再受傷風險。（衛福部台北醫院提供）

台北醫院復健科主任葉圜叡說，從傷害診斷、影像評估、治療決策到復健訓練與回場判斷，皆需與防護員緊密合作，才能有效降低再受傷風險，延長運動生涯。

中華民國運動徒手保健協會理事長李文芳指出，運動傷害防護教育是「預防勝於治療」，第一線防護與相關專業人員對跨領域學習的需求明顯增加，與醫療體系合作，防護知識更具科學依據，實務應用也更加貼近運動現場。

衛福部台北醫院攜手體育恢復相關團體，舉辦膝關節照護與防範研習課程。（衛福部台北醫院提供）

衛福部台北醫院攜手體育恢復相關團體，舉辦膝關節照護與防範研習課程。（衛福部台北醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中