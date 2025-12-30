自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

微型心室輔助裝置提供穩定血流 成功救治88歲心梗老翁

2025/12/30 15:16

新竹台大分院心血管團隊在手術室內同步進行心導管與 Impella 循環支持，成功救治88歲心肌梗塞病人。（新竹台大分院心血管團隊提供）

新竹台大分院心血管團隊在手術室內同步進行心導管與 Impella 循環支持，成功救治88歲心肌梗塞病人。（新竹台大分院心血管團隊提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹台大分院近日完成Impella微型心室輔助裝置支持下進行的高風險冠狀動脈介入治療，協助88歲急性心肌梗塞高齡病人成功度過生命危機。心臟內科主任李志國表示，Impella的導入象徵在高風險心血管治療領域躍升至新階段。對於心臟功能脆弱或冠狀動脈病灶高度複雜的病人，治療選擇往往受到限制。藉由機械性循環輔助裝置提供穩定血流支持，團隊能在安全的環境下完成複雜介入處置，提升治療成效。

此次成功救治的88歲男性，因胸悶、呼吸困難及下肢水腫前往急診就醫，確診為非ST段上升型心肌梗塞。左心室射出分率僅30%，合併中度二尖瓣逆流與肺動脈高壓，過往並因嚴重心臟傳導阻滯植入心律調節器。醫療團隊在治療評估中採用 Impella 作為循環支持，做出關鍵性的臨床決策。

本次手術由心臟內科連朕緯醫師擔任主責，他說病人的冠狀動脈攝影顯示病灶高度複雜，包含左主幹遠端狹窄80%、前降支近中段狹窄80%、左迴旋支近段狹窄70%，且血管鈣化嚴重，無論以心導管介入治療或外科開刀都承載極高的手術風險，使治療規劃更具挑戰。考量病人心臟功能脆弱，心臟科團隊討論後選擇於 Impella 循環支持下進行介入治療。

手術採用1.5毫米旋磨鑽頭處理鈣化病變，全程以血管內超音波導引支架置放，並於左主幹分叉位置採符合國際標準治療指引技術置放三支藥物塗層支架，成功優化冠狀動脈血流。治療期間在 Impella 支持下，病人血流動力維持穩定。病人於術後監測狀況良好，無嚴重併發症，住院9日即順利出院。出院後1個月的心臟超音波追蹤顯示，左心室射出分率從30%進步至45%，顯示此項技術在重症心血管照護中具高度效益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中