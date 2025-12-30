自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

梅毒升溫！ 染病破9千例 15至24歲年輕人上升最多

2025/12/30 15:04

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說明，年輕族群梅毒通報上升趨勢。（記者侯家瑜攝）

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說明，年輕族群梅毒通報上升趨勢。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署今公布最新性傳染病監測數據，梅毒疫情持續升溫。疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君指出，今年截至11月30日，全國梅毒新增9,072例，較去年同期略增2%，其中15至24歲族群上升最為明顯，今年1月至11月新增1,722例，年增9%，顯示年輕族群仍是性病防治的關鍵對象。

疾管署統計，今年截至11月底，全國新增愛滋病毒感染810例、淋病5,873例，分別較去年同期下降12%與17%，僅梅毒呈現微幅上升。詹珮君分析，15至24歲青少年與年輕族群通報數上升，主因在於性病症狀變化大、無症狀比例高，再加上年輕族群對醫療可近性較低，導致不易早期診斷與治療，即使整體疫情看似受控，年輕族群反而成為持續流行的高風險族群。

梅毒新增9072例，15至24歲上升最多。（疾管署提供）

梅毒新增9072例，15至24歲上升最多。（疾管署提供）

詹珮君說明，不同性病在不同分期會出現不同症狀，有些人甚至完全沒有不適，尤其女性更容易無症狀感染，因此疾管署持續與教育單位合作加強宣導，提醒只要有不安全性行為，就應主動接受篩檢；若出現疑似症狀，更要儘速就醫。她也特別呼籲青少年女性，可善用性病諮詢醫院或匿名篩檢服務，降低心理壓力、提升就醫意願。

針對梅毒若長期未治療的影響，詹珮君指出，梅毒與淋病多屬可用抗生素治癒的疾病，但若因未察覺而拖延治療，長期發炎恐造成女性生殖器官組織沾黏，增加不孕風險，並可能出現慢性腹痛；男性則可能引發排尿不適，甚至泌尿道結構改變，因此不建議延誤診斷與治療。

此次篩檢計畫共發現42名梅毒陽性者，其中14人為曾通報的舊案。詹珮君說明，由於梅毒快篩工具無法區分新舊感染，只要一生曾感染過就可能呈現陽性，因此仍需由醫療院所進一步檢驗，判斷是否為近期再感染，舊案也不代表無須處理。

她也指出，性傳染病常有共感染情形，包含愛滋病毒、淋病、披衣菌，甚至A、B、C型肝炎，臨床醫師在診療時通常會一併評估，而不只檢查單一疾病。

為提升篩檢可近性，疾管署持續擴大匿名服務。統計今年7月至11月，性傳染病匿名諮詢服務共提供1,455人次，以性病相關知識、篩檢方式、症狀與治療諮詢為主；同期也提供2,157人次梅毒快速篩檢，初篩陽性率約2%，所有陽性個案皆已完成轉介就醫與治療，顯示匿名且便利的服務設計，有助於民眾及早面對健康問題。

詹珮君表示，除既有的免費愛滋匿名篩檢外，明年將進一步擴大梅毒篩檢量能，針對24歲（含）以下年輕族群或學生，提供免費梅毒快速篩檢服務，服務院所將由原本的18家，大幅增加至79家醫事機構，預計可提供至少1萬人次服務。篩檢結果約30分鐘即可出爐，若初步結果為陽性，政府也將補助當次就醫部分負擔與掛號費，協助個案儘速接受診斷與治療。

疾管署發言人林明誠強調，只要曾有不安全性行為，包括陰道交、口交或肛交，都有感染性傳染病的風險，預防關鍵在於全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有風險行為者應定期篩檢、完成治療，並提醒性伴侶一同檢驗與治療，避免反覆感染，降低社區傳播風險。

針對24歲（含）以下年輕族群或學生，明年梅毒快篩院所將增至79家，服務量能大幅提升。（疾管署提供）

針對24歲（含）以下年輕族群或學生，明年梅毒快篩院所將增至79家，服務量能大幅提升。（疾管署提供）

性病匿名諮詢與快篩服務可降低年輕族群就醫壓力。（疾管署提供）

性病匿名諮詢與快篩服務可降低年輕族群就醫壓力。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中