健康網》男性癌症發生率順位大腸癌奪冠 專家：定期篩檢是關鍵

衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，男性癌症發生率順位由大腸癌奪冠，定期接受篩檢而早期發現早期治療，可有效預防；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌已連續3年高居國內新發生癌症人數首位，其中，男性癌症發生率順位則由大腸癌奪冠，有關於大腸癌的預防關鍵，根據衛福部衛教資料指出，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。50歲以上族群應每1-2年接受糞便潛血檢查，有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，顯示肺癌、大腸癌及女性乳癌，仍是國人新診斷癌症人數排名前3名。進一步區分性別來看，男性癌症發生率順位與前一年相同，依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病及非何杰金氏淋巴瘤。

有關大腸癌的警訊，根據衛福部桃園醫院衛教資料表示，如果有以下6項症狀時要特別留意：

●大便中帶血：為最常見的症狀。

●排便習慣改變：包括次數增加、可能出現腹瀉或便秘、形狀變細條狀、解便後又有要排便的感覺等，這也是最常見的症狀。

●腹脹、腹痛：可能是癌細胞壓迫神經或腸道被部分腫瘤阻塞所造成。

●腹部腫瘤：腹部能觸摸到腫瘤者，又以右側大腸癌為居多。

●穿孔：少數病患會造成腸道穿孔。

●其他：疲倦、厭食、體重減輕、虛弱、發燒等，或是有局部轉移，如：黃疸、右上腹痛、腹水、腹脹、背痛、咳嗽、肋膜積水等。

根據衛福部衛教資料指出，大腸癌早期並無症狀，但可以藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療，為治癒率很高的癌症。根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此，如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，可以減少大腸癌的發生。

據歐美國家經驗，每1-2年糞便潛血篩檢約可下降18％-33％的大腸癌死亡率。糞便潛血檢查（FIT）是檢查糞便中是否有血，目前糞便潛血檢查是用免疫法，不需飲食限制，因此相當簡單方便，但糞便潛血檢查並非百分之百，有任何異狀時，仍應找專科醫師做必要檢查。如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，其好處是檢查過程如有發現病兆或瘜肉時，可以直接取樣做切片或是將它切除。

如何預防並早期發現大腸癌？

1.養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。

2.養成每天運動習慣。

3.養成定期篩檢的習慣。大腸癌多發生在50歲以後，所以50歲以上民眾應每1-2年接受糞便潛血檢查，但是有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

衛福部目前補助45-74歲民眾、40-44歲具家族史民眾每2年一次免疫法定量糞便潛血檢查；可以到全國各地健保特約醫療院所辦理，若有問題可洽詢各地衛生局（所）或健康服務中心。

