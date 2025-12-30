自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

研究巨噬細胞促進發炎 阻斷關鍵蛋白可防發炎加劇

2025/12/30 14:54

研究發現，老化巨噬細胞會產生名為GDF3的蛋白質。該蛋白質會增強並維持巨噬細胞的發炎活性。圖為巨噬細胞（灰色分叉）消除病原體。（擷自X@Science_Tech）

研究發現，老化巨噬細胞會產生名為GDF3的蛋白質。該蛋白質會增強並維持巨噬細胞的發炎活性。圖為巨噬細胞（灰色分叉）消除病原體。（擷自X@Science_Tech）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國研究人員近日發現，1條使老化免疫細胞持續處於發炎狀態的通路，會加劇身體對嚴重感染的反應。此研究發表在《自然．老化》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，美國明尼蘇達大學研究團隊發現，老化巨噬細胞會產生1種名為GDF3的蛋白質，這種蛋白質會反過來作用於這些細胞，增強並維持它們的發炎活性。

研究團隊表示，GDF3透過SMAD2/3訊號傳遞路徑，導致基因組發生持久性改變，使得巨噬細胞釋放更高水平的發炎細胞因子。

研究團隊指出，去除或抑制GDF3可減少細菌毒素引起的有害發炎反應。阻斷GDF3-SMAD2/3訊號路徑的藥物，能夠改變脂肪組織巨噬細胞的發炎行為，並提高暴露於嚴重感染情境下的老年臨床前模型的存活率。

最後研究團隊與公共衛生學院的盧特西（Pamela Lutsey）合作，並利用動脈粥狀硬化風險社區研究（ARIC）數據，揭示GDF3蛋白與老年人的發炎訊號傳導相關。

明尼蘇達大學醫學院和生物科學學院副教授卡梅爾（Christina Camell）表示，巨噬細胞在發炎發展中起著至關重要的作用，團隊在研究中發現了一條能維持其發炎狀態的關鍵通路。阻斷該通路可以防止發炎加劇並損害器官功能，有望成為未來減少有害發炎療法的一個有前景靶點。

研究團隊稱，仍需進行更多研究，以確定該通路中涉及的分子因子，並進一步了解其如何調控特定的發炎訊號。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中