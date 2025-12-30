高壓氧助攻 亞東心臟術後逆轉神經損傷

亞東醫院高壓氧中心主任醫師張厚台指出，心臟手術後，短時間內仍可能因循環變化，導致腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症，臨床觀察顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，可逆轉部分神經功能受損。（亞東醫院提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕心臟手術術後還需要留意患者是否腦部缺氧或氣體栓塞等併發症，亞東醫院高壓氧中心主任醫師張厚台分享案例，60歲張先生因二尖瓣逆流接受微創心臟手術，術後甦醒時突然出現左側肢體無力及眼球活動異常，判斷可能是腦部缺氧或氣體栓塞，迅速啟動高壓氧治療流程；張先生神經反應逐步恢復，首次療程後左手手指已能活動，第二次療程後左腳可抬起，2週後已能長時間坐輪椅、開始吞嚥與站立練習。

張厚台指出，高壓氧透過在高壓環境下吸入純氧，使氧氣大量溶解於血漿中，快速提升組織含氧量，改善腦部微循環，並縮小阻塞血管的氣體體積，降低腦組織持續缺血與損傷風險。

張厚台說，英國一項隨機對照試驗發現，接受冠狀動脈繞道手術的病人在高壓氧預處置下，左心室每搏輸出量提升、心肌損傷指標下降、低心輸出症候群發生率減少，且加護病房住院時間縮短；最新研究也指出，接受再灌流治療的冠心病患者若合併高壓氧，左心室射出分率平均提升4.16%，顯示心臟功能恢復更快、更有效。

張厚台指出，心臟手術後，短時間內仍可能因循環變化，導致腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症，臨床觀察顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，可逆轉部分神經功能受損；在術後恢復期使用高壓氧，可減少發炎反應、促進細胞修復，降低術後認知功能下降及肺部併發症風險。

張厚台表示，高壓氧是守護患者未來生活品質的承諾，亞東醫院高壓氧中心提供多項心血管與缺血相關疾病治療，且中心整合醫師、護理及呼吸治療團隊力量，配備德國HAUX多人艙與SECHRIST單人艙，並搭載即時監測系統，確保療程安全與精準。

