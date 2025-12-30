自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高壓氧助攻 亞東心臟術後逆轉神經損傷

2025/12/30 14:44

亞東醫院高壓氧中心主任醫師張厚台指出，心臟手術後，短時間內仍可能因循環變化，導致腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症，臨床觀察顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，可逆轉部分神經功能受損。（亞東醫院提供）

亞東醫院高壓氧中心主任醫師張厚台指出，心臟手術後，短時間內仍可能因循環變化，導致腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症，臨床觀察顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，可逆轉部分神經功能受損。（亞東醫院提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕心臟手術術後還需要留意患者是否腦部缺氧或氣體栓塞等併發症，亞東醫院高壓氧中心主任醫師張厚台分享案例，60歲張先生因二尖瓣逆流接受微創心臟手術，術後甦醒時突然出現左側肢體無力及眼球活動異常，判斷可能是腦部缺氧或氣體栓塞，迅速啟動高壓氧治療流程；張先生神經反應逐步恢復，首次療程後左手手指已能活動，第二次療程後左腳可抬起，2週後已能長時間坐輪椅、開始吞嚥與站立練習。

張厚台指出，高壓氧透過在高壓環境下吸入純氧，使氧氣大量溶解於血漿中，快速提升組織含氧量，改善腦部微循環，並縮小阻塞血管的氣體體積，降低腦組織持續缺血與損傷風險。

張厚台說，英國一項隨機對照試驗發現，接受冠狀動脈繞道手術的病人在高壓氧預處置下，左心室每搏輸出量提升、心肌損傷指標下降、低心輸出症候群發生率減少，且加護病房住院時間縮短；最新研究也指出，接受再灌流治療的冠心病患者若合併高壓氧，左心室射出分率平均提升4.16%，顯示心臟功能恢復更快、更有效。

張厚台指出，心臟手術後，短時間內仍可能因循環變化，導致腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症，臨床觀察顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，可逆轉部分神經功能受損；在術後恢復期使用高壓氧，可減少發炎反應、促進細胞修復，降低術後認知功能下降及肺部併發症風險。

張厚台表示，高壓氧是守護患者未來生活品質的承諾，亞東醫院高壓氧中心提供多項心血管與缺血相關疾病治療，且中心整合醫師、護理及呼吸治療團隊力量，配備德國HAUX多人艙與SECHRIST單人艙，並搭載即時監測系統，確保療程安全與精準。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中