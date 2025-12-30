偏鄉幼兒齲齒率高 北榮新竹分院醫療服務挺進尖石

牙醫師林育如透過提問與互動引導小朋友參與學習。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕據統計，新竹縣未滿6歲幼兒牙齒塗氟利用率低於全國平均，齲齒率卻高於全國平均。台北榮總新竹分院肩負竹縣偏鄉及次醫療區域重要醫療照護角色，副院長黃政斌帶領團隊前往尖石鄉那羅私立方濟幼兒園，由牙科醫師林育如為幼兒進行口腔保健宣導及牙齒塗氟作業。

北榮新竹分院表示，位於尖石鄉那羅部落的私立方濟幼兒園，成立至今已逾60年，長期提供尖石鄉中低收入戶幼兒免收學費的學習環境，讓偏鄉孩子能享有受教育的權利及穩定的生活照顧。然而受限於地處山區，醫療與衛教資源相對不足，園內幼兒普遍缺乏口腔保健知識，齲齒發生率偏高。

調查顯示，我國5歲學童齲齒率仍高於日本、新加坡及南韓等鄰近亞洲國家，幼兒口腔健康問題不容忽視。另據調查，新竹縣未滿6歲幼兒齲齒率高，新竹縣政府也積極推動幼兒口腔保健宣導，期讓幼兒從小建立正確的口腔照護觀念，預防未來齲齒、牙周病及其他相關疾病的發生，達成「口腔健康、身體健康」的目標。

北榮新竹分院位處竹東次醫療區域，服務範圍除竹東鎮外，涵蓋寶山、北埔、峨眉、芎林、橫山、關西，以及尖石、五峰等山地鄉鎮，副院長黃政斌得知方濟幼兒園的現況後，指示醫務企管室結合牙科團隊積極協調支援，安排牙齒保健衛教與塗氟服務；活動過程中，醫師以活潑且淺顯易懂的方式進行口腔衛教，透過提問與互動引導小朋友參與學習。

院長陳曾基指出，醫院近期獲得「健康台灣深耕計畫」支持，將持續深化偏鄉醫療與預防保健工作，除提升院內牙科設備與兒童健康檢查服務外，也主動前往芎林、橫山、寶山、北埔等地幼兒園提供牙齒塗氟與口腔保健衛教。期盼透過持續性的衛教與實際行動，讓偏鄉兒童的牙齒都能獲得良好照護，健康、快樂成長。

