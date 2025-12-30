自由電子報
健康醫療
健康 > 杏林動態

史上最強！彰化「好孕卡」超神功能曝光 買藥妝、加油都能刷

2025/12/30 14:16

彰化縣長王惠美（右1）和立委謝衣鳯（中）及綠藍縣議員共同啟動「友善育兒行動3.0」宣告產檢就補助的好孕卡來了。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美（右1）和立委謝衣鳯（中）及綠藍縣議員共同啟動「友善育兒行動3.0」宣告產檢就補助的好孕卡來了。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣再推育兒新政策，明（2026）年1月1日全新上路的「好孕卡」，主打產檢就能直接領補助，被形容為一張用途走在全國最前面的「超級神卡」。雖然不是全國第一張孕婦補助卡，但把電子票證直接用在產檢補助，且點數等同現金，使用彈性，是全國首創，縣府今（30日）天特別請來悠遊卡公司董事長林志盈為政策背書，強調操作簡單、使用便利。

「好孕卡」的申請資格，只要夫妻其中一人設籍在彰化縣即可。卡片主要對接縣府提供的14次產檢，每完成一次產檢，卡片就能獲得500元的補助金，最高7000元。這筆補助等同現金使用，不論是產檢的交通車資、加油充電，或是在超商、藥妝店、醫療院所購買營養補給品都相當方便，目的就是希望透過實質補貼，減輕準媽咪的經濟負擔。

懷第2胎的媽媽今天特別到場關心彰化縣友善育兒的社福政策，她們說，小確幸的補助讓人很有感。（記者張聰秋攝）

懷第2胎的媽媽今天特別到場關心彰化縣友善育兒的社福政策，她們說，小確幸的補助讓人很有感。（記者張聰秋攝）

縣長王惠美今在縣府中庭的「友善育兒行動3.0」記者會上，與林志盈、立委謝衣鳯及綠藍縣議員，還有一群新手爸媽與孕婦共同啟動儀式，宣告新政策上路了。

林志盈指出，為了配合彰化縣政府，悠遊卡公司特別採用「超級悠遊卡」領取方式非常簡便，悠遊卡系統會與婦產科連線，準媽咪們做完產檢後，只要到超商感應過卡，縣府就會加值500元補助到卡片內；若忘了過卡或住家附近沒有超商，也可透過悠遊卡App操作，加值同樣能即時入帳。補助以點數形式發放，等值現金，使用彈性高。

林志盈並提到，今年6月推出的童萌卡在彰化縣發行2萬多張，到昨（29日）天為止已經領超過9成以上的點數（1點1元），深受歡迎。他說，童萌卡安心育兒是全國首創，童萌卡好處在彰化縣指定店家購買育兒用品，指定彰化縣消費，2萬張1人1萬就是2億元，不僅照顧到生產的媽媽要育兒，也照顧到縣內嬰育兒用品的店家，等於把2億元留在消費力留在彰化縣。

根據統計，目前童萌卡申請人數已達2萬807人，縣內有285家合作店家。

彰化縣明（2026）年推出全新「好孕卡」，孕婦每次產檢可獲得500元的電子票證（悠遊卡）補助，最高補助7000元。（記者張聰秋攝）

彰化縣明（2026）年推出全新「好孕卡」，孕婦每次產檢可獲得500元的電子票證（悠遊卡）補助，最高補助7000元。（記者張聰秋攝）

