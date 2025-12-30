虛驚一場！中山大學實驗室爆疑似麻疹個案 匡列233人「陰性排除」

中山大學實驗室傳出有接觸的校外人士疑似感染麻疹，並匡列相關接觸者233人，過今日檢驗結果陰性，虛驚一場！（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學實驗室傳出有疑似麻疹群聚，據了解，1名校外廠商近日到校內實驗室維修儀器，後續傳出出現疑似麻疹症狀，高雄市衛生局28日獲報後，緊急匡列校內外相關接觸人員233人，不過今（30）日該名疑似個案檢驗結果為陰性，233名接觸者亦全數解除自主健康監測。

高雄市衛生局指出，28日接獲醫院通報1名疑似麻疹個案，職業為業務人員，於12月18日出現咳嗽流鼻水症狀，28日下午到醫院就醫並通報疑似麻疹。個案檢體於30日經疾病管制署綜合檢驗結果「陰性排除」，原由衛生局所匡列之接觸者計233名全數解除自主健康監測。

中山大學表示，學校健康中心於昨日接獲鼓山區衛生所通知，並依高雄市衛生局相關說明辦理，得知一名校外廠商人員疑似麻疹個案，曾於12月24日進入本校某實驗室協助新設備安裝及器材操作教學。

經查，該名校外廠商人員當日接觸本校實驗室相關人員共9位。校方已依衛生單位指示，於期限內完成相關接觸者名單之提供，健康中心衣持續與衛生單位保持密切聯繫。全力維護教職員工生健康。

依據衛生福利部疾病管制署統計，今年全國累計通報疑似麻疹計1217例（高市214例），全國確診53例（含境外移入34例，本土19例），本市境外移入4例，無本土案。

衛生局表示，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹個案可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，即會被匡列接觸者，透過追蹤以有效阻斷麻疹於社區中之傳播鏈，防止疫情擴散。

