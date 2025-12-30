健康網》10大癌症排行出爐！ 肺癌連3年奪冠 致癌因子、防護一次看

依衛福部公布最新癌症報告，肺癌連3年排第1，安南醫院胸腔內科醫師何建輝指出，除空污等原因外，長期高脂飲食也易引發肺腺癌；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，顯示肺癌、大腸癌及女性乳癌，仍是國人新診斷癌症人數排名前3名，尤其肺癌已連續3年高居國內新發生癌症人數首位，對於健康威脅甚鉅。對此，安南醫院胸腔內科醫師何建輝指出，肺癌可說是健康隱形殺手之一，日常生活除了吸菸、空氣污染外影響，油煙與高脂肪飲食也是導致肺癌的10大原因之一。

112年十大癌症新發生人數，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及子宮體癌。由於肺癌初期通常無症狀，或症狀與感冒、氣喘相似，如久咳不癒、胸悶、疲倦等，因此特別容易被人忽略。對此，何建輝也於臉書專頁「胸腔內科-何建輝醫師」發文說明常見10大肺癌原因，提醒應提高警覺：

●吸菸習慣：菸草中的有害物質與肺癌高度相關；吸菸年齡越早、時間越長，風險越高。

●長期暴露於空氣污染：長期吸入懸浮微粒（如PM）與工業排放、車輛廢氣、燃煤燃油等污染，風險上升。

●長期接觸烹調油煙：高溫油炸、爆炒、燒烤產生的油煙含致癌物；未良好抽排者風險更高。

●職業性暴露：長期接觸石棉、砷、鎳、鉻、瀝青、放射性物質或環境氡氣等，可能提高風險。

●家族病史：直系親屬曾罹患肺癌者，特別是同時有吸菸習慣時，風險更顯著。

●既有肺部疾病：曾有結核、慢性支氣管炎、氣喘、COPD等，因慢性發炎可能增加後續風險。

●二手與三手菸：長期暴露二手菸或接觸殘留於衣物、牆面的三手菸，均會增加危害。

●高脂飲食：長期偏好高脂飲食，與肺腺癌風險升高有關。

●室內PM2.5：室內燃燒香品、蚊香或使用部分芳香劑，會產生有害化合物，長期吸入不利肺部健康。

●其他癌症病史：曾罹患其他癌症者，需留意整體健康管理與定期追蹤。

此外，何建輝也提出日常一般性自我防護建議，包括：1.避免或減少菸害與二、三手菸環境，並留意室內外空污資訊。2.烹調時使用良好排油煙設備並維持通風。3.於可能有職業性暴露的工作環境，遵循安全防護規範與配戴防護裝備。4.規律作息、均衡飲食與適度運動，並關注身體異常變化。

何建輝強調，若屬高風險族群或有不明原因之持續性咳嗽、胸悶、呼吸不順、體重不明原因下降等症狀，均應及早就醫評估，以期早期發現、早期治療。

肺癌連3年奪冠！ 男性最怕大腸癌、女性乳癌居首

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

