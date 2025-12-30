自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》10大癌症排行出爐！ 肺癌連3年奪冠 致癌因子、防護一次看

2025/12/30 13:39

依衛福部公布最新癌症報告，肺癌連3年排第1，安南醫院胸腔內科醫師何建輝指出，除空污等原因外，長期高脂飲食也易引發肺腺癌；情境照。（圖取自freepik）

依衛福部公布最新癌症報告，肺癌連3年排第1，安南醫院胸腔內科醫師何建輝指出，除空污等原因外，長期高脂飲食也易引發肺腺癌；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，顯示肺癌、大腸癌及女性乳癌，仍是國人新診斷癌症人數排名前3名，尤其肺癌已連續3年高居國內新發生癌症人數首位，對於健康威脅甚鉅。對此，安南醫院胸腔內科醫師何建輝指出，肺癌可說是健康隱形殺手之一，日常生活除了吸菸、空氣污染外影響，油煙與高脂肪飲食也是導致肺癌的10大原因之一。

112年十大癌症新發生人數，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及子宮體癌。由於肺癌初期通常無症狀，或症狀與感冒、氣喘相似，如久咳不癒、胸悶、疲倦等，因此特別容易被人忽略。對此，何建輝也於臉書專頁「胸腔內科-何建輝醫師」發文說明常見10大肺癌原因，提醒應提高警覺：

吸菸習慣：菸草中的有害物質與肺癌高度相關；吸菸年齡越早、時間越長，風險越高。

長期暴露於空氣污染：長期吸入懸浮微粒（如PM）與工業排放、車輛廢氣、燃煤燃油等污染，風險上升。

長期接觸烹調油煙：高溫油炸、爆炒、燒烤產生的油煙含致癌物；未良好抽排者風險更高。

職業性暴露：長期接觸石棉、砷、鎳、鉻、瀝青、放射性物質或環境氡氣等，可能提高風險。

家族病史：直系親屬曾罹患肺癌者，特別是同時有吸菸習慣時，風險更顯著。

既有肺部疾病：曾有結核、慢性支氣管炎、氣喘、COPD等，因慢性發炎可能增加後續風險。

二手與三手菸：長期暴露二手菸或接觸殘留於衣物、牆面的三手菸，均會增加危害。

高脂飲食：長期偏好高脂飲食，與肺腺癌風險升高有關。

室內PM2.5：室內燃燒香品、蚊香或使用部分芳香劑，會產生有害化合物，長期吸入不利肺部健康。

其他癌症病史：曾罹患其他癌症者，需留意整體健康管理與定期追蹤。

此外，何建輝也提出日常一般性自我防護建議，包括：1.避免或減少菸害與二、三手菸環境，並留意室內外空污資訊。2.烹調時使用良好排油煙設備並維持通風。3.於可能有職業性暴露的工作環境，遵循安全防護規範與配戴防護裝備。4.規律作息、均衡飲食與適度運動，並關注身體異常變化。

何建輝強調，若屬高風險族群或有不明原因之持續性咳嗽、胸悶、呼吸不順、體重不明原因下降等症狀，均應及早就醫評估，以期早期發現、早期治療。

相關新聞請見

肺癌連3年奪冠！ 男性最怕大腸癌、女性乳癌居首

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中