健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

接軌WHO健康老化計劃 跨黨派立委促帶狀疱疹疫苗納公費

2025/12/30 13:01

民進黨立委伍麗華今邀集跨黨派立委、衛福部疾管署、原民會與公衛專家共同舉行座談會，呼籲將帶狀疱疹疫苗納入公費。（伍麗華辦公室提供）

民進黨立委伍麗華今邀集跨黨派立委、衛福部疾管署、原民會與公衛專家共同舉行座談會，呼籲將帶狀疱疹疫苗納入公費。（伍麗華辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣已正式邁入超高齡社會。面對人口結構巨變，民進黨立委伍麗華今邀集跨黨派立委、衛福部疾管署、原民會與公衛專家，共同舉行座談會，與會者並達成共識，主張應將長者健康視為「健康投資」，而非單純公費補助。而為接軌世界衛生組織（WHO）健康老化行動計劃，大家也共同呼籲將帶狀疱疹疫苗納入公費。

伍麗華表示，疫苗接種是公認最具成本效益的公衛措施，對於醫療資源匱乏、就醫成本極高的原鄉部落而言，「預防」絕對重於「治療」。她引用WHO「健康老化十年」行動計畫，強調政府不能讓原鄉長輩因經濟或交通失去健康權利。

伍麗華並在會中提出3項具體訴求：首先是盤點資源，消弭落差：針對原民地區成人疫苗接種率進行專案檢討，強化「巡迴醫療」主動服務。其次為擴大公費，照顧弱勢：針對帶狀疱疹等高自費疫苗，優先針對原住民族及偏鄉中低收入長者試辦全額補助。第三，加強衛教，破除迷思：結合部落文健站與教會，以族語及具文化敏感度的方式進行衛教，提升疫苗接受度 。

民進黨醫師立委王正旭也強調疫苗接種對於社會的必要性和重要性，並分享他在看到家人罹患帶狀疱疹後，認為事前若有先注射疫苗，既能降低罹病風險，也能避免併發症影響。「帶狀疱疹疫苗若能納入公費保障，對民眾有所助益。」

民進黨立委莊瑞雄指出，守護長者健康的觀念不應只是停留在補助階段，而是要用「國家投資」概念來看。投資長輩的健康就是在幫年輕人減輕負擔，長輩健康其實就是國家健康。他也特別點出，現在長輩健康政策的困境之一，是疫苗補助「一國多制」，以帶狀疱疹疫苗為例，各縣市補助不同調，對長輩十分不公平。

莊瑞雄呼籲，「健康台灣」需要透過政策落實，類似帶狀疱疹疫苗的成人疫苗，政府應該持續為民眾爭取，才能落實國民健康照顧。

國民黨立委李彥秀強調，疫苗是最划算的公衛投資，提前接種能保護醫療量能、減少後續沈重的醫療及照顧成本。

原民會社福處副處長洪玲則回應伍麗華關心的原住民健康平權議題。他說，原民和非原民平均餘命差距高達8歲，從人口調查報告來看，原住民平均死亡年齡是65歲。因此他認為，在帶狀疱疹公費疫苗補助上，應下調原住民的施打年齡，並綜合原住民就醫權利和疫苗近用權，現行的成人疫苗政策規劃，恐無法達到原住民的健康平權之效。

