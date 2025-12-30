自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌王有解？胰臟癌穿「糖衣」騙過免疫系統 機制首度曝光

2025/12/30 12:57

最新研究發現，胰臟癌細胞會利用特殊的「糖衣」偽裝成健康細胞，以此躲避免疫系統攻擊。科學家已開發出一種新抗體能破解此機制。（示意圖，取自Freepik）

最新研究發現，胰臟癌細胞會利用特殊的「糖衣」偽裝成健康細胞，以此躲避免疫系統攻擊。科學家已開發出一種新抗體能破解此機制。（示意圖，取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕臟癌因早期難發現、惡化速度快，且對現有免疫療法反應不佳，5年存活率僅約13%，素有「癌王」之稱。如今治療出現一線曙光！美國西北大學醫學院（Northwestern Medicine）最新研究發現，胰臟癌腫瘤竟會利用一層特殊的「糖衣」將自己偽裝成健康細胞，欺騙免疫系統「別攻擊我」。研究團隊開發出一種新型抗體，在小鼠實驗中成功撕下這層偽裝，讓免疫系統重新識別並攻擊癌細胞。

據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這項發表於權威期刊《癌症研究》（Cancer Research）的報告指出，研究人員發現胰臟癌利用了一種健康細胞的天然保護機制。正常情況下，細胞表面會展示一種名為「唾液酸」（Sialic acid）的糖分子，向免疫系統發出「別傷害我」的訊號。

然而，胰臟癌細胞卻濫用了這個機制。它們將唾液酸附著在表面的整合素（Integrin α3β1）蛋白上，並與免疫細胞上的受體（Siglec-10）結合。西北大學醫學副教授阿卜杜勒—莫森（Mohamed Abdel-Mohsen）形容：「簡言之，腫瘤為自己裹上了一層糖衣，這就像是『披著羊皮的狼』，藉此逃過免疫系統的監視。」

為了破解這個偽裝，研究團隊耗時6年，篩選了數千種候選藥物，終於開發出一種能阻斷該訊號的單株抗體（Monoclonal antibody）。在實驗室與兩種動物模型測試中，當注入這種抗體後，免疫細胞成功「甦醒」並開始吞噬癌細胞，接受治療的小鼠，其腫瘤生長速度明顯慢於未治療組。

目標：完全清除癌症 最快5年臨床應用

阿卜杜勒—莫森表示，下一步計畫是將此抗體與現有的化療或免疫療法結合，「我們不只想要腫瘤縮小40%或生長變慢，我們的終極目標是完全清除癌症。」

不過，研究團隊也強調，目前成果仍屬於臨床前研究（Preclinical study）。團隊正在進行人體試驗前的安全性與劑量評估，若進展順利，預計最快需要5年才能應用於臨床患者。此外，科學家也正在研究這種「糖衣偽裝」機制是否存在於膠質母細胞瘤（Glioblastoma）等其他難治癌症中。

