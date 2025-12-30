功課寫不完、老分心？ 醫：與前額葉發育相關、別急著怪孩子！

孩子的大腦在小學時處於快速發展期，在小一及三年級的階段，較容易跟不上學校要求。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕許多家長遇到孩子寫功課老是拖拖拉拉、分心，總認為是孩子態度不佳、不專心。大千醫療社團法人南勢醫院兒童身心科醫師林岱岳指出，孩子很多時候不是不想做好，而是大腦功能「當機」。這些看似「不乖」的行為，其實與大腦前額葉的發育進程密切相關。

林岱岳進一步說明，前額葉就像大腦的總指揮，負責專注力、衝動控制和計畫執行等高階功能，但這個區域要到青春期後期才會完全成熟。在國小階段，孩子的大腦正處於快速發展期，其中有兩個特別容易「跟不上」學校要求的關鍵時期：

請繼續往下閱讀...

1.小一新鮮人階段（煞車系統還沒裝好）：從幼兒園相對自由的環境，突然轉換到小學必須一堂課坐滿40分鐘，對大腦的「煞車系統」（自我控制能力）要求驟增。有些孩子天生活動力強（油門強），但煞車系統仍在升級中，就容易出現坐不住、愛插嘴、推擠同學等行為。這不是他故意搗蛋，而是大腦神經迴路尚未成熟，容易「煞不住」。

2.小三階段（工作記憶不夠用）:到了小學三年級，學習內容從單純的加減乘除，轉變為需要多步驟思考的應用題和閱讀理解，對「工作記憶」的需求大幅增加。工作記憶就像腦袋裡暫存資訊的小黑板，對於注意力不足的孩子，這塊小黑板比較小或擦得特別快，容易導致資訊超載而當機。臨床上常見孩子被誤認為粗心、看錯題目，實際上是前面讀到的資訊在處理過程中已經消失了。

醫師林岱岳建議，家長可多給孩子時間學習，陪伴他們慢慢成長。（圖由大千綜合醫院提供）

林岱岳指出，偶爾分心、坐不住是正常的兒童發展現象。但如果懷疑孩子可能有注意力不足過動症（ADHD），家長可以透過以下3個關鍵指標進行初步觀察：

1.跨情境一致性（不管在哪裡都一樣）：不僅在學校上課時無法專注，在家中進行需要持續注意力的活動時（如玩積木、收拾玩具、吃飯），是否也同樣難以專心或靜不下來。如果只在特定情境出現問題，通常不是ADHD。

2.時間持續性（症狀持續很久了）：可以觀察這種情況是否已持續超過6個月、與同年齡孩子相比是否明顯更「幼稚」或「難以控制」。ADHD是神經發展障礙，不是短期的情緒或壓力反應。

3.功能損害（真的造成麻煩了）：留意孩子的特質是否已經影響人際關係（如同學不願意跟他玩）、造成學業表現低落而產生自卑感、或導致家庭關係緊張，每天都在大吼大叫中度過。

如果以上三點皆符合，可能就不是單純的散漫或態度問題，而是神經發展特質，需要尋求專業醫療協助。

醫師林岱岳表示，孩子的行為與大腦前額葉的發育進程密切相關。（圖由大千綜合醫院提供）

在確診前或輔助治療期間，林岱岳建議，家長可以在家中透過調整環境和溝通方式，幫助孩子「修理」失靈的大腦系統：

1.讓時間「被看見」：注意力不足的孩子對時間的感知較弱，光是口頭提醒「再5分鐘」通常沒有效果。建議使用視覺化的計時器（最好是有顏色變化或倒數顯示的），讓孩子親眼看見時間的流逝,建立具體的時間概念。

2.指令要像「切香腸」一樣分段：不要一次給予一長串指令，例如：「去洗手，然後把聯絡簿拿出來，順便把便當盒拿去洗。」這樣的指令，孩子的工作記憶（小黑板）無法同時記住這麼多訊息。建議一次只給一個明確指令:「看著我（確保眼神接觸），去把聯絡簿拿出來。」等他完成後給予肯定，再說下一個指令。這種方式能大幅降低大腦負荷。

3.打造專注環境：只有桌子沒有雜物。既然孩子的抑制及控制能力還不夠成熟，就要從環境著手減少誘惑。書桌上只留下當前需要的作業和文具，移除玩具、漫畫、手機等會分散注意力的物品，讓大腦資源能專注在學習任務上。

林岱岳提醒，如這些問題仍持續無法解決，建議盡早尋求專業兒童精神科醫師進行完整評估。透過適當的行為治療、環境調整，必要時輔以藥物治療，可以幫助孩子修復「煞車系統」、擴充「工作記憶小黑板」，讓他們原本具備的聰明才智和可愛特質能夠順利展現。教養是一場馬拉松，不是百米衝刺，希望所有家長都能多給孩子和自己一點時間與空間，用理解取代責備，溫和而堅定地陪伴他們慢慢成長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法