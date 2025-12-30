癌症時鐘越走越快！「加速14秒」創近年新高 每3分48秒就1人罹癌

癌症時鐘快轉14秒，112年縮短至每3分48秒就有1人罹癌。（國健署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，全年新增癌症個案達138,051人，較111年增加7,758人。值得注意的是，象徵癌症發生速度的「癌症時鐘」也再度加快，從過去「約4分多鐘1人罹癌」，正式縮短至「不到4分鐘」，反映癌症仍是全民不可忽視的疾病。

從長期趨勢觀察，國健署癌症登記資料顯示，109年至112年間，癌症發生速度明顯加快。109年新發癌症人數為121,979人，平均約每4分19秒就有1人罹癌；110年人數為121,762人，癌症時鐘同樣維持在每4分19秒；111年新發人數增至130,293人，癌症時鐘加快至每4分2秒；到了112年，新發癌症人數攀升至138,051人，癌症時鐘進一步縮短為每3分48秒就有1人罹癌，創下近年新高。

請繼續往下閱讀...

國健署長沈靜芬指出，癌症時鐘在短短1年間又快轉14秒，背後原因並非單一因素，而是人口老化、工業化、環境污染及不健康生活型態等多重因素交互影響。她說明，肥胖已被證實是多種癌症的重要危險因子，例如大腸癌與飲食中膳食纖維攝取不足高度相關，乳癌也與肥胖密切相關。

沈靜芬強調，癌症防治必須從生活型態著手，包括均衡飲食、規律運動、控制體重、遠離菸酒，才能有效降低罹癌風險。同時，她也呼籲民眾積極參與公費癌症篩檢，即使癌症無法完全避免，也能透過早期診斷、及早治療，降低死亡風險，減輕家庭與社會的衝擊。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法