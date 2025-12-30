自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症時鐘越走越快！「加速14秒」創近年新高 每3分48秒就1人罹癌

2025/12/30 11:40

癌症時鐘快轉14秒，112年縮短至每3分48秒就有1人罹癌。（國健署提供）

癌症時鐘快轉14秒，112年縮短至每3分48秒就有1人罹癌。（國健署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，全年新增癌症個案達138,051人，較111年增加7,758人。值得注意的是，象徵癌症發生速度的「癌症時鐘」也再度加快，從過去「約4分多鐘1人罹癌」，正式縮短至「不到4分鐘」，反映癌症仍是全民不可忽視的疾病。

從長期趨勢觀察，國健署癌症登記資料顯示，109年至112年間，癌症發生速度明顯加快。109年新發癌症人數為121,979人，平均約每4分19秒就有1人罹癌；110年人數為121,762人，癌症時鐘同樣維持在每4分19秒；111年新發人數增至130,293人，癌症時鐘加快至每4分2秒；到了112年，新發癌症人數攀升至138,051人，癌症時鐘進一步縮短為每3分48秒就有1人罹癌，創下近年新高。

國健署長沈靜芬指出，癌症時鐘在短短1年間又快轉14秒，背後原因並非單一因素，而是人口老化、工業化、環境污染及不健康生活型態等多重因素交互影響。她說明，肥胖已被證實是多種癌症的重要危險因子，例如大腸癌與飲食中膳食纖維攝取不足高度相關，乳癌也與肥胖密切相關。

沈靜芬強調，癌症防治必須從生活型態著手，包括均衡飲食、規律運動、控制體重、遠離菸酒，才能有效降低罹癌風險。同時，她也呼籲民眾積極參與公費癌症篩檢，即使癌症無法完全避免，也能透過早期診斷、及早治療，降低死亡風險，減輕家庭與社會的衝擊。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中