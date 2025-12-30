自由電子報
健康 > 心理精神

擴大失智照護 新營醫院規劃成立共照中心團隊

2025/12/30 10:28

李先生失智症在半年內急速惡化，甚至在健身房遭拒，衛福部新營醫院介入後，運動指導員張慧平透過抬膝、踮腳等趣味動作，讓李先生在「健側帶動患側」的練習中重拾笑容。（新營醫院提供）

李先生失智症在半年內急速惡化，甚至在健身房遭拒，衛福部新營醫院介入後，運動指導員張慧平透過抬膝、踮腳等趣味動作，讓李先生在「健側帶動患側」的練習中重拾笑容。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕李先生失智症在半年內急速惡化，甚至在健身房遭拒，衛福部新營醫院介入後，運動指導員張慧平透過抬膝、踮腳等趣味動作，讓李先生在「健側帶動患側」的練習中重拾笑容。

失智症不僅是記憶流失，更伴隨語言、判斷力與動作協調的全面挑戰，新營醫院精神科主任許博彥表示，院方自2018年起深耕失智服務，已累計服務疑似及確診個案逾27000人次，並舉辦近兩百場家屬支持團體，不僅是治病，更是要建立一個友善社區。2026年規劃成立「失智共照中心團隊」，屆時將整合醫療、社福與社區資源，全面服務新營及周邊地區，建立從早期篩檢、專業復健到資源轉銜的一條龍服務體系。

新營醫院神經內科醫師王威仁指出，失智照護不能僅依賴藥物，首推「提醒、喚醒、動作示範」三管齊下法，配合感官刺激與環境誘導，能有效協助患者維持生活自理能力，減輕照顧者負擔。新營醫院推動多項創新計畫，沉浸式芳香五感照護：利用嗅覺與觸覺喚醒感官記憶。人文藝術偶戲課程：透過戲劇互動提升社交意願。中西醫併行策略：將預防保健延伸至基層社區，強化體質。

