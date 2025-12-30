早期失智症症狀難以察覺 醫推1分鐘簡單測試

高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並可採行地中海飲食，降低失智風險。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕73歲林女士近3年逐漸變得不愛外出，長時間待在家中看電視、滑手機，生活作息單調固定，近期出現睡眠障礙與情緒低落情形，原以為只是正常老化，直到原本擅長烹飪的她經常將調味料搞混、行為能力退化，家人才警覺異狀，陪同前往醫院就診，確診為早期失智症，並合併憂鬱症狀，經以藥物治療情緒問題外，也依醫師建議安排至日照中心增加社交互動，林女士生活功能明顯改善，僅需定期回診追蹤。

台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科主任黃宗正指出，台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。

請繼續往下閱讀...

黃宗正提供BHT-7問卷中一項簡易的自我檢測方式，「請在1分鐘內盡可能說出4隻腳的動物，能說出12種以上為及格。」若作答明顯困難或詞彙卡住，建議儘早至醫療院所評估，把握治療與介入的黃金時機。

黃宗正指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機，失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

黃宗正說，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性，退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如:營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復，因此及早發現、及早就醫控制，才能把握失智症治療良機。

黃宗正提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並採行被證實有助預防失智症的「地中海飲食」，攝取具抗發炎及保護心血管效果的食材，以降低失智風險。

台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科主任黃宗正。（台北慈濟醫院提供）

