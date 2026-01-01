健康網》4牙醫判死的牙 拯救半年連骨質都復活了

原本被4名牙醫判定無救的牙齒，牙醫翁榜被女子救牙的態度感動，半年後不僅救回搖搖欲墜的牙，連牙根的骨質都長回來了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「這顆牙真的救不回來嗎？」女子有點哀傷握住那疊X光片，眼淚直接滴在檢查報告上。牙醫師翁榜攤開病人的X光片，狀況確實嚴峻，牙周被破壞、骨質流失了，這是教科書上很明顯「預後不良」案例，標準答案永遠只有一個─拔除。

翁榜在臉書專頁「牙周專門 再給真牙一次機會 嗡嗡牙醫 翁榜醫師」發文分享，他表示，這顆牙是伴隨病患30年的臼齒，被4名牙醫直接判了死刑，從病患眼中就能看到絕望。尤其在現代牙科的速食文化下，拔除比拯救簡單多了，替換比修復更省事。

請繼續往下閱讀...

翁榜表示，當病人吐出：「我希望保留自己的牙齒」，那一句句話深深打動了他，於是決定試一試。先從顯微鏡下探索，在16倍放大之下，那些肉眼看不見的細節浮現出來，病患的感染區域比想像中看得更清楚，健康組織也比預期的多。

牙醫先展開精密的牙周手術，翻瓣手術暴露感染區域，徹底清除深處牙結石和發炎組織。他強調，這不是粗暴清掃，而是精密微雕。再使用特殊材料填充骨缺損，接下來，反而是最難的部分，必須要「耐心等待」。

真是皇天不負苦心人，小奇蹟出現。半年以後，病人牙周發炎消失、骨質重建完成，那顆被4名牙醫判「死刑」的牙齒復活了，連病患都雀躍不已，牙科診間再次證明「生命總能找到出路」。

翁榜表示，優秀牙周醫師會把病人的每顆牙齒當珍寶，不是可替換零件。挑選看牙有5個檢視識別：

●會解釋各種可能性，不只下結論。

●擁有耐心和先進技術。

●思考長期健康，不只當下治療。

●敢說「讓我們試試」。

●視牙齒如珍寶。

最令翁榜開心的是，病人其中一個牙根幾乎完全沒有骨質，在半年後回診時，發現骨質竟然長回來了。一顆真牙擁有神經感知能力、微小彈性以緩衝咬合力、完美的生物相容性、無可取代的情感連結，以及不放棄的勇氣，拯救它，絕對值得！

