自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》4牙醫判死的牙 拯救半年連骨質都復活了

2026/01/01 08:36

健康網》4牙醫判死的牙 拯救半年連骨質都復活了

原本被4名牙醫判定無救的牙齒，牙醫翁榜被女子救牙的態度感動，半年後不僅救回搖搖欲墜的牙，連牙根的骨質都長回來了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「這顆牙真的救不回來嗎？」女子有點哀傷握住那疊X光片，眼淚直接滴在檢查報告上。牙醫師翁榜攤開病人的X光片，狀況確實嚴峻，牙周被破壞、骨質流失了，這是教科書上很明顯「預後不良」案例，標準答案永遠只有一個─拔除。

翁榜在臉書專頁「牙周專門 再給真牙一次機會 嗡嗡牙醫 翁榜醫師」發文分享，他表示，這顆牙是伴隨病患30年的臼齒，被4名牙醫直接判了死刑，從病患眼中就能看到絕望。尤其在現代牙科的速食文化下，拔除比拯救簡單多了，替換比修復更省事。

翁榜表示，當病人吐出：「我希望保留自己的牙齒」，那一句句話深深打動了他，於是決定試一試。先從顯微鏡下探索，在16倍放大之下，那些肉眼看不見的細節浮現出來，病患的感染區域比想像中看得更清楚，健康組織也比預期的多。

牙醫先展開精密的牙周手術，翻瓣手術暴露感染區域，徹底清除深處牙結石和發炎組織。他強調，這不是粗暴清掃，而是精密微雕。再使用特殊材料填充骨缺損，接下來，反而是最難的部分，必須要「耐心等待」。

真是皇天不負苦心人，小奇蹟出現。半年以後，病人牙周發炎消失、骨質重建完成，那顆被4名牙醫判「死刑」的牙齒復活了，連病患都雀躍不已，牙科診間再次證明「生命總能找到出路」。

翁榜表示，優秀牙周醫師會把病人的每顆牙齒當珍寶，不是可替換零件。挑選看牙有5個檢視識別：

●會解釋各種可能性，不只下結論。
●擁有耐心和先進技術。
●思考長期健康，不只當下治療。
●敢說「讓我們試試」。
●視牙齒如珍寶。

最令翁榜開心的是，病人其中一個牙根幾乎完全沒有骨質，在半年後回診時，發現骨質竟然長回來了。一顆真牙擁有神經感知能力、微小彈性以緩衝咬合力、完美的生物相容性、無可取代的情感連結，以及不放棄的勇氣，拯救它，絕對值得！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中