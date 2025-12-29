自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》從昏厥到昏迷 王月摔得不輕 醫：所幸腦功能未衰竭

2025/12/29 21:25

60歲王月（左）從鬼門關走了一回。此次她歷經昏厥、昏迷，所幸一步步康復。（取自王月臉書）

60歲王月（左）從鬼門關走了一回。此次她歷經昏厥、昏迷，所幸一步步康復。（取自王月臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕60歲藝人王月上（11）月底突然昏倒，頭撞到地後，完全沒有記憶，送醫後進行開顱手術取出血塊。類似這樣突然失去意識的病人，三軍總醫院衛教資料指出，可分成3類型：猝死、昏厥、昏迷等。此次王月這場意外，從昏厥到昏迷，她都經歷過了。

●猝死：心跳突然停止，全身循環停止，無呼吸、無脈搏。
猝死也就是病人的心臟突然停止跳動，或是呈現致死性心律不整，也就是所謂的心室纖維顫動。此時會發現病患不呼吸，失去胸部起伏，頸動脈處也摸不到脈搏搏動，這個時候就必須開始操作人工心肺復甦術（CPR）。

●昏厥：有呼吸心跳，但腦部血流暫時失去灌流，幾秒或幾分鐘後就會甦醒。
因為血壓突然下降，或心跳突然變慢，造成腦部暫時的血流不足，使得大腦暫時失去功能。昏厥就像大腦重開機一樣，幾秒鐘後重開機就甦醒了。
昏厥很多時候有著前兆症狀，患者會形容頭暈、冒冷汗、心悸、噁心、臉色發白、視力模糊、眼前突然一片漆黑或一片光明，感覺快要昏倒的樣子，然後醒來後沒什麼不適。也是國人常說的休克、暈倒或昏倒。病人突然昏倒但呼吸心跳都穩定，外觀看起來就像睡著一樣。

●昏迷：有呼吸心跳，但大腦醒覺功能因本身或是其他原因受到抑制，呈現持續性的意識喪失。

如果病人生命徵象穩定，但失去意識超過一段時間都沒有醒來，或是陷入一個半夢半醒像酒醉般的混亂狀態。昏迷是由於各種原因導致腦功能受到嚴重、廣泛的抑制，對外界刺激不發生反應、呈現持續性的意識障礙，也是腦功能衰竭的主要表現之一。昏迷往往是嚴重疾病的表現，甚至危及生命。

因為昏迷患者是處於一個腦部急性衰竭的情況，現場需著重在反覆評估呼吸、心跳是否存在，如果病患突然失去心跳脈搏了，便開始著手心肺復甦術及評估是否用AED電擊。

王月此次從昏厥倒地，重撞頭部後，幸好及時就醫，但她在開顱手術後昏迷5天，終於度過危險期，又恢復活蹦亂跑的王月。

