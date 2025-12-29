髖關節二度手術走路卡卡30年 微創置換術讓她不再痛

黃贊文醫師提醒，民眾若有髖關節疼痛的症狀時，應儘早尋求專業醫師診斷及治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕34歲的陳小姐因左側髖關節發育不良，幼兒園和小學時分別接受過2次髖關節截骨矯正手術，但術後多年來走路始終覺得卡卡、疼痛，隨著小孩上小學經常要陪著參加活動，讓她常痛到力不從心，前往骨科求診後，醫師安排「微創正前開髖關節置換手術」治療，經過2個月的肌肉訓練，幾乎恢復正常生活，讓她開心人生重回正軌。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文表示，髖關節發育不良導致的髖關節炎一般好發在40至55歲，女性居多。若在兒童時期就診斷出來，可進行髖關節截骨矯正手術來促使髖關節得以正常發育；若是在成年後發現有初期的髖關節炎也可以藉由髖關節截骨矯正手術來延緩置換人工關節的時間，但若已進展到末期，治療的方式則是直接安排人工髖關節置換手術。

請繼續往下閱讀...

黃贊文表示，陳小姐左側髖關節和大腿因曾經手術2次有著長達30公分疤痕，肌肉也有明顯的萎縮，因此建議進行「微創正前開髖關節置換手術」，手術當天下午麻醉藥效一退，就開始練習騎腳踏車運動，原以為會很痛，但完全沒有痛的感覺，且2隻腳也恢復成一樣長，讓她相當開心。

陳小姐左邊髖關節長期疼痛、卡卡，黃贊文醫師為她進行「微創正前開髖關節置換手術」後（右圖圓圈處），2隻腳一樣長，走路終於不再卡卡。（記者陳建志翻攝）

黃贊文表示，對於長期疼痛和關節沾黏、僵硬的病人，肌肉萎縮的情況會比較嚴重，如果採行需要切開臀部肌肉的傳統手術方式，在肌肉縫合後仍然需要6-8週的時間癒合，活動限制多。

至於「微創正前開髖關節置換手術」，是從肌肉間隙進入關節，對周圍的肌肉幾乎沒有破壞，術後疼痛減輕，恢復快，行走步態也較穩定，通常病人在手術當天下午即可持助行器走路，用固定式腳踏車運動。大部分病人僅需要2-4週的時間使用助行器和拐杖，不需要等待6-8週肌肉癒合的時間。

不過黃贊文也提醒，若病人本身的骨頭有嚴重的變形、骨頭遺留有手術的鋼釘、鋼板或患有病態肥胖等，則比較不合適進行「微創正前開髖關節置換手術」。呼籲民眾若有髖關節疼痛的症狀時，應儘早尋求專業醫師診斷及治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法