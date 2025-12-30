自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》抗性澱粉護腸又穩糖 專家推3關鍵吃法

2025/12/30 12:48

營養師張馨方表示，抗性澱粉因不易消化，攝取後血糖上升較緩慢，對代謝更友善，日常可攝取帶點綠色的未熟香蕉；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃澱粉一定會讓血糖飆、身材走鐘嗎？營養師張馨方表示，其實除了容易讓血糖波動的一般澱粉，還有一種不易消化的抗性澱粉，有助顧腸道、穩血糖。常見的綠色未熟香蕉，煮熟後「冷藏」放涼的白飯、馬鈴薯或是豆類等食物，都是屬於抗性澱粉的好選擇。但攝取時須注意冷藏後吃、掌握份量、易脹氣者循序漸進等3重點，才能讓你吃得健康又加分。

抗性澱粉與一般澱粉有何不同？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文說，簡單來說，抗性澱粉（Resistant Starch）是一種不容易在小腸被消化吸收的澱粉，它會一路「溜」進大腸，成為好菌的營養來源。另，攝取後血糖上升較緩慢，對代謝更友善，功能也更接近膳食纖維。至於一般澱粉在小腸被快速分解成葡萄糖，容易造成血糖波動。

此外，張馨方並說明抗性澱粉對身體的4大好處，包括：1.穩定血糖，降低餐後血糖震盪，對外食族與控糖族特別加分。2.促進腸道健康，發酵後產生短鏈脂肪酸，幫助好菌生長，但提醒腸胃敏感者適量。3.增加飽足感，延緩胃排空，有助於體重管理。4.支持代謝健康，對胰島素敏感度有正向幫助。

至於哪些食物富含抗性澱粉？她推薦帶點綠色的未熟香蕉；煮熟後「冷藏」放涼的白飯、糙米、馬鈴薯；燕麥、薏仁、豆類（如紅豆、鷹嘴豆、扁豆）等3類食物，都是好選擇。

另，張馨方提醒下列吃法不僅重要，也更加分：

冷藏更加分：「煮熟→冷藏」是增加抗性澱粉的小技巧，復熱後抗性澱粉雖然會減少，但仍比剛煮好時多。

份量是關鍵：抗性澱粉熱量雖然較低，但不是零熱量，仍須控制總澱粉量，不能因為它健康就無限量吃到飽。

循序漸進：容易脹氣者，建議慢慢增加攝取量，讓腸道適應。

張馨方強調，只要在日常餐盤中聰明選擇，澱粉也能成為你的健康助攻手。畢竟，吃得對，絕對比吃得少更重要。

