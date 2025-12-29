健康網》別在跟風亂吞魚油反傷身 美網紅醫解析3要點避風險

魚油的攝取有學問的，美國網紅內科醫師金里納表示，並非多多益善，沒有抓準劑量，可能造成危險性心律不整；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大部分人服用Omega-3補充品的方式，跟吃綜合維他命一樣。美國網紅內科醫師金里納（Leonid Kim）指出，很多人抓起一瓶膠囊，吞下幾顆，就以為它在促進心臟、抗發炎或增進大腦健康。

金里納在YouTube頻道上分享「避免犯下服用Omega 3的錯誤」，他表示，大多數人沒意識到，必須依據自己的體質與適當配方與劑量，才能獲得實際效益，並避免潛在風險。

魚油的劑量尤其重要，金里納說，因為如果服用過量Omega-3，可能引起危險性心律不整，如心房顫動，這會增加中風風險；若不處理，甚至可能導致心衰竭。吃魚油有許多細節要注意，因為有些人比其他人更容易發生心房顫動。而大多數人服用 Omega-3還是能獲益，只是必須了解自己的健康狀況，以決定安全有效的劑量。以下是吃魚油前必懂3步驟，才能確保自己吃下去的魚油真正是助力非阻力：

●劑量重要性：

很多人常忽略自己身體對服用魚油有何反應，大家吃相同補充品與劑量，結果卻大不相同。一個人吸收良好，能達到降低心臟病風險的水平，降低三酸甘油酯與發炎；另一個人吃了卻從未達到治療閾值；還有人反而過高，增加心律不整風險。

●先檢測再補充：

一項叫「Omega-3 指數」的檢驗，是血液中的生物標記，可以追蹤你體內的 Omega-3狀態。這項檢驗測量紅血球EPA 與DHA的百分比。金里納指出，健康的 Omega-3指數目標至少在8-12%。大部分人現在大概在5-6%，屬於中間風險；如果在 4%以下，則是高風險。

●心房顫動風險：

每日Omega-3補充≥1g以上，特別是≥4g/d 的情況下，心房顫動風險明顯增加。而且這種增加有劑量反應，即劑量越高，風險越高。

金里納分享自己對病患的作法，以最低劑量達到Omega-3指數≥8%為目標。對很多人而言，規律攝取高脂魚+每日約2g Omega-3就足以達標。補充約3-4個月後再檢測，如果未達標再微調劑量；對較年輕無心血管病者可稍積極，而對年長或已知心臟病者則採更保守劑量並密切追蹤。

另外，金里納也指出，目前尚無任何研究顯示，單純來自食物來源的高Omega-3指數 會增加心房顫動風險；理想情況是盡可能從飲食中攝取，再以最低補充量補足差距。

