健康網》泡澡流汗能減重？ 醫揭真正燃脂1關鍵

恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，想要有效燃脂，應透過運動提高心律與呼吸頻率，讓身體發生氧化反應；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了減重，無所不用其極。除了飲食控制，也有人迷信泡澡、保鮮膜減肥法。對此，恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，其實流汗的作用只是調節體溫，並非排油。想要有效燃脂，應透過運動提高心律與呼吸頻率，讓身體發生氧化反應，脂肪才會變成二氧化碳離開體內，讓你真正達到瘦身目的。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，很多人可能以為汗水如同脂肪的眼淚，流汗也能消脂，那就大錯特錯了。事實上，你減掉的脂肪，高達84%是從肺部「呼」出去的，汗水只不過是陪襯。

請繼續往下閱讀...

王思恒進一步說，我們體內的脂肪在燃燒氧化時，會分解為二氧化碳與水。根據英國醫學期刊（BMJ）的精密計算，當你減掉10公斤脂肪時，其中8.4公斤會轉化為二氧化碳，透過呼吸排出體外：另外=, 1.6公斤則轉化為水，透過尿液、汗水或淚水排出。

王思恒接著說明，這也就是說，身體在燃脂情況下，84%的體脂肪其實是以二氧化碳形式呼出體外，至於剩下的16%，才是經由尿液或汗水排出。他說，我們或許可以把身體想像成一台高效能引擎，脂肪是燃料，而二氧化碳如同排氣管噴出的廢氣；如果排氣量越大，消耗燃料的速度也越快。

因此，王思恒強調，不要再迷信泡澡或保鮮膜減肥法，因為流汗不是排油。如果希望有效減脂，應是透過運動提高心率與呼吸頻率，脂肪才會變成二氧化碳離開你。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法