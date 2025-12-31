自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》魚油應該補多少？ 醫師詳解一次看

2025/12/31 07:22

專家指出，吃魚油時，如果民眾正在吃抗凝血藥物，或是有凝血問題或心律不整，補充前先讓醫師看一下比較安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕關於魚油的補充，民眾經常有疑問，同時會藉著在門診中，詢問相關問題。多半的問題都圍繞在：「EPA、DHA有什麼差別？」，或是「應該補多少」、「怎麼吃比較好」。桃園文新診所院長戴曉芙表示，魚油最好隨餐、搭配油脂吸收較好，如果民眾正在吃抗凝血藥物，或是有凝血問題或心律不整，補充前先讓醫師看一下比較安全。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」統整解答了病患的疑問：

Q1：EPA和DHA是什麼？

EPA和DHA都是海洋來源的 Omega-3脂肪酸，平常吃魚就會攝取到。兩者功能仍有不同：

●EPA：常用在發炎反應、三酸甘油脂、情緒相關研究
●DHA：多出現在腦部、神經系統、視神經的研究

一般來說，補充時會先看EPA + DHA的總量，再看要不要因目標而偏重其中一項。

Q2：大概補多少比較合理？

這是大家最想知道的。常見的範圍大多來自WHO、AHA與各國營養指南，再加上臨床常用經驗：

●一般保養：EPA+DHA 約 250–500mg/天
●飲食中魚類不足、血脂偏高：EPA+DHA約1000mg/天
●情緒相關研究：EPA佔比偏高、總量約1–2g/天是研究中較常見的設定

這裡的劑量是「參考範圍」，不是治療處方。有些人飲食本來就吃很多魚，補充量就會更低。

Q3：比例需要注意嗎？

●想調整血脂或關心發炎反應，通常會看EPA
●想照顧腦部或視覺，通常會看DHA
●一般保養，總量比比例更重要

如果不清楚自己的目標，建議先從總量著手。

Q4：有什麼副作用？

大部分人都能接受，但有些人會出現：打嗝時有魚腥味、胃不太舒服、劑量較高時軟便，若你正在吃抗凝血藥物、有凝血問題或心律不整，補充前先讓醫師看一下比較安全。

Q5：什麼時候吃？怎麼吃比較好？

隨餐、搭配油脂吸收較好，腸胃敏感者可分次，開封後避免高溫，若標示要冷藏就照做。

Q6：特殊族群要注意什麼？

●孕婦：多會注意DHA與低汞來源
●兒童：依年齡、體重和飲食調整
●素食者：可以選藻油
●海鮮過敏者：需要注意來源標示

