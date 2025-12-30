健康網》不只擦保養品 研究：用吃的能讓維生素C更養膚

研究指出，每天吃2顆黃金奇異果，可以提高皮膚維生素C含量，專家則建議，台灣一年四季都有的芭樂，維生素C更高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕維生素C又稱抗壞血酸，是維持皮膚健康不可或缺的營養素，食農專家韋恩引研究指出，每天吃2顆黃金奇異果，可以提高皮膚維生素C含量，幫助皮膚膠原蛋白生成與表皮細胞增殖新生。他更建議，不妨選擇芭樂，在台灣常見的水果裡，維生素C的含量可以說是冠軍。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，維生素C又稱抗壞血酸，是維持皮膚健康不可或缺的營養素，存在於皮膚的所有組織層中。有許多體外研究已顯示，維生素C能促進纖維母細胞合成膠原蛋白，清除紫外線照射後產生的自由基，因此，維生素C被廣泛添加於各類保養品中。

他提到，但因維生素C屬於水溶性成分，穿透皮膚角質層的能力有限，這也讓科學界開始思考，相較於外用塗抹，是否透過飲食攝取，讓維生素C經由血液運送到皮膚，反而能帶來更直接且穩定的效果。

為了驗證提升血漿中維生素C濃度，是否真的能改善皮膚內抗壞血酸的含量與功能，紐西蘭University of Otago學者研究團隊進行了一項人體飲食介入試驗，研究對象為基礎維生素C偏低的健康成人，受試者連續8週，每天攝取2顆黃金奇異果，約可提供每日250毫克的維生素C。結果顯示，當血漿維生素C達到飽和濃度後，整體皮膚與表皮層中的抗壞血酸（維生素C）含量皆明顯上升。

這意味著，透過飲食讓維生素C進入血液，再由血液輸送到皮膚，是穩定的路徑。這項研究等於從人體層級證實了「皮膚健康，從體內開始」。

研究團隊認為，只要是富含維生素C的新鮮蔬果，理論上都能帶來相似效果，例如：柑橘類、各類莓果、甜椒、青花菜。

韋恩也建議，不妨選擇芭樂，在台灣常見的水果裡，維生素C的含量可以說是冠軍。以常見的珍珠芭樂為例，每一粒珍珠芭樂竟然含量高達511毫克，是每日成人建議攝取量100毫克的5倍不止。

