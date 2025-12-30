自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不只擦保養品 研究：用吃的能讓維生素C更養膚

2025/12/30 18:08

研究指出，每天吃2顆黃金奇異果，可以提高皮膚維生素C含量，專家則建議，台灣一年四季都有的芭樂，維生素C更高；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，每天吃2顆黃金奇異果，可以提高皮膚維生素C含量，專家則建議，台灣一年四季都有的芭樂，維生素C更高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕維生素C又稱抗壞血酸，是維持皮膚健康不可或缺的營養素，食農專家韋恩引研究指出，每天吃2顆黃金奇異果，可以提高皮膚維生素C含量，幫助皮膚膠原蛋白生成與表皮細胞增殖新生。他更建議，不妨選擇芭樂，在台灣常見的水果裡，維生素C的含量可以說是冠軍。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，維生素C又稱抗壞血酸，是維持皮膚健康不可或缺的營養素，存在於皮膚的所有組織層中。有許多體外研究已顯示，維生素C能促進纖維母細胞合成膠原蛋白，清除紫外線照射後產生的自由基，因此，維生素C被廣泛添加於各類保養品中。

他提到，但因維生素C屬於水溶性成分，穿透皮膚角質層的能力有限，這也讓科學界開始思考，相較於外用塗抹，是否透過飲食攝取，讓維生素C經由血液運送到皮膚，反而能帶來更直接且穩定的效果。

為了驗證提升血漿中維生素C濃度，是否真的能改善皮膚內抗壞血酸的含量與功能，紐西蘭University of Otago學者研究團隊進行了一項人體飲食介入試驗，研究對象為基礎維生素C偏低的健康成人，受試者連續8週，每天攝取2顆黃金奇異果，約可提供每日250毫克的維生素C。結果顯示，當血漿維生素C達到飽和濃度後，整體皮膚與表皮層中的抗壞血酸（維生素C）含量皆明顯上升。

這意味著，透過飲食讓維生素C進入血液，再由血液輸送到皮膚，是穩定的路徑。這項研究等於從人體層級證實了「皮膚健康，從體內開始」。

研究團隊認為，只要是富含維生素C的新鮮蔬果，理論上都能帶來相似效果，例如：柑橘類、各類莓果、甜椒、青花菜。

韋恩也建議，不妨選擇芭樂，在台灣常見的水果裡，維生素C的含量可以說是冠軍。以常見的珍珠芭樂為例，每一粒珍珠芭樂竟然含量高達511毫克，是每日成人建議攝取量100毫克的5倍不止。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中