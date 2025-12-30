健康網》冬天越冷越癢？ 營養師：小心「冷型蕁麻疹」來擾

專家表示，對乾燥、脫屑、紅癢反覆的民眾而言，可以多攝取芭樂、奇異果、柑橘類，幫助修復皮膚屏障；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，可能有民眾開始抓不停，覺得皮膚癢，晚上洗完澡還更癢。營養師陳珮淳指出，有這種狀況的民眾，不一定是過敏，有可能是冬天才會發作的「冷型蕁麻疹」，原因不在吃錯東西，而是皮膚一遇到「冷刺激」就過度反應。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，冬天天氣變冷，有些民眾一出門被冷風吹到，手臂就紅一塊、腫一塊，晚上洗完澡還更癢，穿厚衣服也癢，一開始可能以為皮膚乾，擦了乳液也沒用，這可能是因為「冷型蕁麻疹」。

請繼續往下閱讀...

陳珮淳表示，冷型蕁麻疹不是感染，也不是吃錯東西，而是皮膚一遇到「冷刺激」就過度反應。常見誘發情境，包括：冷風一吹、洗完澡後著涼、冷氣房、室內外溫差太大，皮膚會出現紅腫、一塊一塊像蚊子咬、癢、刺、熱等狀況，有時抓到睡不好。

為什麼冬天特別容易發作？陳珮淳接著說，因為冬天同時發生冷刺激增加，皮膚防禦被打亂；皮膚屏障變弱，刺激更容易進來；熱水澡與冷空氣，促使溫差直接刺激；壓力大、睡不好，造成身體穩定力下降。

皮膚修復可多攝取芭樂、奇異果、柑橘類

冷型蕁麻疹不是只靠止癢，而是要讓身體不要一遇冷就過度反應。陳珮淳建議，民眾不妨透過以下5法改善皮膚的過度反應：

●富含EPA、DHA的Omega-3，有助調整身體對刺激的反應強度，可從鮭魚、鯖魚等魚類或魚油補充。不妨一週2次魚，或天天補魚油。

●維生素D與身體的「免疫調節」和皮膚穩定度有關。冬天日照少，維生素D下降，皮膚更容易失控反應。建議：曬太陽10–20 分鐘＋冬季固定補充。

●維生素C參與膠原生成與抗氧化，能幫助皮膚屏障修復，減少冷刺激「直接打進皮膚深層」。對乾燥、脫屑、紅癢反覆的人很重要，可以多攝取芭樂、奇異果、柑橘類。

●腸道狀態會影響身體對外界刺激的反應強度，腸道菌相亂，身體更容易「過度敏感」。幫助整體體質穩定，建議蔬菜、菇類、燕麥，與益生菌一起補。

●琉璃苣油富含GLA（γ-次亞麻油酸），是皮膚穩定與保濕調節的重要脂肪酸。建議可以選擇穩定來源補充，冬天特別適合。

陳珮淳總結，冷型蕁麻疹不是民眾太敏感，而是身體在冬天「穩定度不足」。從補對營養，再搭配保暖、作息規律、減少刺激，冬天呵護皮膚，擁有好的生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法