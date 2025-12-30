自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》冬天越冷越癢？ 營養師：小心「冷型蕁麻疹」來擾

2025/12/30 11:10

專家表示，對乾燥、脫屑、紅癢反覆的民眾而言，可以多攝取芭樂、奇異果、柑橘類，幫助修復皮膚屏障；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，對乾燥、脫屑、紅癢反覆的民眾而言，可以多攝取芭樂、奇異果、柑橘類，幫助修復皮膚屏障；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，可能有民眾開始抓不停，覺得皮膚癢，晚上洗完澡還更癢。營養師陳珮淳指出，有這種狀況的民眾，不一定是過敏，有可能是冬天才會發作的「冷型蕁麻疹」，原因不在吃錯東西，而是皮膚一遇到「冷刺激」就過度反應。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，冬天天氣變冷，有些民眾一出門被冷風吹到，手臂就紅一塊、腫一塊，晚上洗完澡還更癢，穿厚衣服也癢，一開始可能以為皮膚乾，擦了乳液也沒用，這可能是因為「冷型蕁麻疹」。

陳珮淳表示，冷型蕁麻疹不是感染，也不是吃錯東西，而是皮膚一遇到「冷刺激」就過度反應。常見誘發情境，包括：冷風一吹、洗完澡後著涼、冷氣房、室內外溫差太大，皮膚會出現紅腫、一塊一塊像蚊子咬、癢、刺、熱等狀況，有時抓到睡不好。

為什麼冬天特別容易發作？陳珮淳接著說，因為冬天同時發生冷刺激增加，皮膚防禦被打亂；皮膚屏障變弱，刺激更容易進來；熱水澡與冷空氣，促使溫差直接刺激；壓力大、睡不好，造成身體穩定力下降。

皮膚修復可多攝取芭樂、奇異果、柑橘類

冷型蕁麻疹不是只靠止癢，而是要讓身體不要一遇冷就過度反應。陳珮淳建議，民眾不妨透過以下5法改善皮膚的過度反應：

●富含EPA、DHA的Omega-3，有助調整身體對刺激的反應強度，可從鮭魚、鯖魚等魚類或魚油補充。不妨一週2次魚，或天天補魚油。

●維生素D與身體的「免疫調節」和皮膚穩定度有關。冬天日照少，維生素D下降，皮膚更容易失控反應。建議：曬太陽10–20 分鐘＋冬季固定補充。

●維生素C參與膠原生成與抗氧化，能幫助皮膚屏障修復，減少冷刺激「直接打進皮膚深層」。對乾燥、脫屑、紅癢反覆的人很重要，可以多攝取芭樂、奇異果、柑橘類。

●腸道狀態會影響身體對外界刺激的反應強度，腸道菌相亂，身體更容易「過度敏感」。幫助整體體質穩定，建議蔬菜、菇類、燕麥，與益生菌一起補。

●琉璃苣油富含GLA（γ-次亞麻油酸），是皮膚穩定與保濕調節的重要脂肪酸。建議可以選擇穩定來源補充，冬天特別適合。

陳珮淳總結，冷型蕁麻疹不是民眾太敏感，而是身體在冬天「穩定度不足」。從補對營養，再搭配保暖、作息規律、減少刺激，冬天呵護皮膚，擁有好的生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中