健康 > 心理精神

癌友與家屬「6次免費心理諮商」 明年1月上路

2025/12/29 16:41

HOPE成立全台首個專屬癌友與家屬的心理諮商所。（癌症希望基金會提供）

HOPE成立全台首個專屬癌友與家屬的心理諮商所。（癌症希望基金會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕為了打造完善的身心照護網絡，癌症希望基金會（HOPE）今宣布全台第一個專屬癌友與家屬的「心理諮商所」正式成立，明年起將提供每人最多6次免費心理諮商，由心理腫瘤專業團隊陪伴病友與家屬走過治療與生活轉折，找回面對疾病的力量。

心理照護被視為癌症治療不可或缺的一環。癌症希望基金會自2018年起，已在台北、台中及高雄的希望小站，提供病友與家屬心理諮詢與性諮詢服務，協助梳理情緒、培養心理自我照護能力，近3年累計服務近500人次。為提升服務量能與可近性，今年進一步在台北籌設心理諮商所，並於12月中旬取得台北市衛生局核准開業執照，成為全台第一個取得心理諮商所執照的癌症非營利組織，象徵癌症心理照護邁入新里程碑，將於明年1月正式上路。

國內外研究指出，近半數癌症病人會出現明顯情緒困擾，約3至4成面臨顯著焦慮或憂鬱反應。癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，隨著醫療科技進步，台灣癌症5年存活率已突破6成，代表越來越多病友需要長期與癌共存，「心理健康支持已是重要公共課題，但目前心理照護資源分散、費用負擔高、可近性不足，希望透過心理諮商所，不漏接任何一位病友與照顧者，陪伴他們修復內在韌性，慢慢長出接住自己的能力。」

心理諮商所推出「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師依個案需求，提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶與家庭諮商，補助內容優於現行政府心理支持政策，也延續基金會長期倡議的理念「不只是陪癌友活下來，更要陪癌友家庭活得好。」

與一般心理諮商所不同的是，該諮商所集結心理腫瘤學專業團隊，心理師熟悉癌症治療歷程、醫療語言與病友心理狀態，甚至本身就有罹癌或照顧者經驗。所長葉北辰是抗癌超過20年的諮商心理師，長期投入醫院與社區心理健康服務；副所長靳秀麗則曾長期照顧罹患肝癌的母親與淋巴癌的父親，深刻理解照顧者的身心負擔。

葉北辰指出，在這裡病友不需花費太多力氣解釋醫療名詞，心理師能快速理解並進入病友真正想說卻難以說出口的核心議題，包括確診衝擊、治療焦慮、復發恐懼、預後不確定性、身體形象改變、自我認同重建與回歸生活的適應歷程，也會協助處理睡眠困擾、癌因性疲憊、醫病溝通與醫療決策壓力，並透過正念減壓與身心整合練習，幫助身體與心理重新對話。

靳秀麗也提醒，「身體常會在心理撐不住之前，先替我們發聲。」多項統合分析顯示，焦慮與憂鬱不僅影響生活品質，也會顯著增加癌症死亡率與全死亡率，而病人的情緒困擾往往會擴散至家庭，造成照顧者耗竭與家庭衝突。她強調，心理諮商所不只是治療空間，更希望成為癌友家庭能夠喘息、被理解與重新累積力量的心理支持基地。

