知名保健品牌出包！LAC益生菌數標示不實被罰8萬

「LAC益菌群25B粉末（優格口味）」標示不實，業者遭衛生局開罰8萬元。（圖為食藥署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今日公布「食藥署114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案稽查結果」，查核104件產品標示，其中8家業者、14件產品標示不符規定，也包括知名保健品牌LAC的「益菌群25B粉末」，外盒標示「保證菌數250億」，但經檢驗每包菌數實際僅有69億，遭衛生局開罰8萬元。

近年來養生風氣興起，國人常選購益生菌、藻類等微生物來源保健食品。食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，食藥署聯合地方衛生局執行稽查專案，抽驗61件成品及原料檢驗食品中微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等項目，檢驗結果均與規定相符。

魏任廷指出，稽查發現1家貯放逾期原料及未設置衛生管理人員，為高雄市三凡生技研發公司，稽查人員今年8月7日前往稽查時，發現倉庫儲放2項逾期原料，包括9桶「丹蔘發酵液」及1桶「酵母鉻」，保存期限分別為今年2月6日及4月1日，都已經逾期。

不過，魏任廷說，據業者自述，稽查人員所查獲的逾期原料，原先就預計要銷毀，只是疏於清理才沒能及時處理，經地方衛生局加重裁罰，計開罰24萬元，另該業者並未設置衛生管理人員，衛生局再開罰3萬元。

魏任廷提到，標示不符規定的業者方面，新加坡商利維喜開發公司台灣分公司的「LAC益菌群25B粉末（優格口味）」外包裝標示含有250億益生菌，經衛生局檢測並換算，每包3公克產品的菌數僅69億，業者自述可能是受到外力影響，導致菌數與預估值有落差，考量該公司資本額達一定規模，衛生局加重裁處8萬元罰鍰。

