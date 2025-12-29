排尿異常應及早檢查！ 台灣男性攝護腺癌發生率排名第6

台北慈濟醫院泌尿科主任蔡曜州提醒，民眾若排尿異常，應及早接受專業評估與相關檢查。（台北慈濟醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部2021年癌症登記報告指出，攝護腺癌的發生率在台灣男性排名第6位，死亡率佔第5位，確診時為第4期患者比例就逾1/3，台北慈濟醫院泌尿科主任蔡曜州提醒，民眾若排尿異常不應視為單純老化現象，特別是有家族史者更應提高警覺，及早接受專業評估與相關檢查，以免錯失治療黃金期。

根據國健署資料顯示，全國早期攝護腺癌的5年存活率落在80.74％，晚期則為49.53％，蔡曜州說，及早篩檢、診斷是影響治療成效與預後的關鍵，1位75歲林姓老翁因攝護腺肥大、排尿困難到醫院泌尿科就診，經診斷為早期攝護腺癌，於是進行達文西攝護腺癌根除手術，在保留雙側神經血管的情況下，完整切除腫瘤。術後排尿功能明顯改善。

請繼續往下閱讀...

台北慈濟醫院藉核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片檢查，精確判斷腫瘤位置。（台北慈濟醫院提供）

蔡曜州表示，攝護腺癌早期症狀與良性攝護腺肥大相近，包括排尿不順、尿流變細、頻尿、夜尿、尿急、滴尿、血尿或尿失禁等，容易被忽略而延誤就醫，一旦進展到晚期，癌細胞可能轉移，不僅治療難度大幅提高，整體預後也明顯變差。

台北慈濟醫院指出，在早期診斷方面，院方以「核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片」，取代傳統「經直腸超音波攝護腺切片」，利用3D影像融合技術將核磁造影顯示的病灶與超音波重疊，避免誤判良性或需要重複切片的情形發生。這樣的改變，讓切片準確率提升6至7成；末期患者治療中，第4期的5年存活率則達近6成，整體成效高於全國醫學中心。

蔡曜州說明，晚期攝護腺癌治療並非單一科別或單一療法可完成，團隊在治療策略上會依據病人確診期別、腫瘤侵犯範圍與身體狀況，整合泌尿科、放射腫瘤科等領域的專業人員，進行個人化治療，延長存活期的同時，兼顧病人生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法