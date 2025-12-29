健康網》經常健忘就是失智前兆？ 醫提2法助大腦降溫

當民眾健忘，話講一半突然卡住，這時會憂心自己可能有失智症，專家表示，很多時候是大腦功能失調，不是失智；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「講到哪裡去了？」當民眾健忘，話講一半突然卡住，這時會憂心自己可能有失智症。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，一般人可能認為是年紀大造成，其實是大腦海馬的運作效率下降，可以藉由運動、生活節奏穩定，會提升海馬新生神經元的活性，幫大腦降溫，恢復正常運作。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多人一健忘就以為自己失智，其實只是海馬的神經新生被生活按下暫停鍵，真正走向失智的人，通常不會清楚地感覺到自己的改變，會緊張、會害怕的人，很多時候是大腦功能失調，不是失智。腦霧健忘，是腦袋發出的訊號。

真正關鍵是大腦海馬效率下降

張家銘解釋，現在很多人的狀態是，東西不是完全想不起來，就是要想比較久；情緒不是失控，而是一來就卡住，很難退；一天事情一多，腦袋就像電腦當機，要重開機才行。當出現了這些狀況，民眾很容易歸咎於年紀大了，或是抗壓性變差，真正的關鍵在大腦海馬。

他接著說，海馬像「整理生活的中樞」，它負責把一天發生的事情分門別類，幫助我們在不同情境之間切換，也參與情緒穩定與壓力調節，所以當海馬的運作效率下降，影響的不只是記性，而是整個人「順不順」。

傳統觀念認為，大腦在成年後即已定型，張家銘則引述研究表示，2025年發表在《Frontiers in Neuroscience》的綜論，清楚顯示出成人的大腦，尤其是海馬，都有產生新的神經元，這個過程叫做成人海馬神經新生，真正影響功能的，不只是長出來多少，而是這些新生的神經元，有沒有被生活喚醒。研究也發現，運動、環境刺激，會提升海馬新生神經元的活性，讓它們比較容易接上腦內的神經網路。

2法改善助記憶

張家銘提到，民眾一旦忙起來，或是壓力一來，又或是生活節奏亂掉，腦霧又會來報到，因此他建議不妨從以下的2項做法改善：

●刺激不是越多越好，而是要選對

滑手機、追劇很放鬆，但對海馬幫助其實不大。真正有幫助的，是需要記憶、節奏、路線的活動，像是固定快走、跳舞、學新動作、換不同路線散步。

●生活節奏穩下來

睡眠破碎、血糖亂跳、自律神經一直緊繃，都會讓海馬很難恢復正常運作。很多人只要睡好、作息穩，腦袋的清楚度就差很多。

張家銘總結，每個人適合的方法都不一樣，有人對運動反應特別好，有人對壓力特別敏感，這些都跟體質、基因背景有關，不妨從生活中找到貼近個人的健康方式，當你發現自己健忘，代表身體的正在提醒我們，節奏太快了，壓力太滿了，該給它一點空間了。

