健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

越減越肥？零脂優格、燕麥棒成「隱形糖倉」 專家揭標籤話術

2025/12/29 14:56

專家警告，市面上標榜「零脂肪」或「全天然」的優格與燕麥穀片，往往隱藏驚人的添加糖或代糖。圖為示意圖。（圖取自freepik）

專家警告，市面上標榜「零脂肪」或「全天然」的優格與燕麥穀片，往往隱藏驚人的添加糖或代糖。圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多消費者在超市選購標榜「全天然」燕麥脆片或「零脂肪」優格時，自認避開了不健康因子。然而，《美聯社》報導指出，這些貼著「有機」、「超級食物」等標籤的健康產品，往往隱藏著驚人糖分。專家警告，食品大廠正利用法規漏洞，以不計入標籤的代糖取代精製糖，反而讓食物變得更甜。

普林斯頓大學神經科學與精神病學教授阿維納（Nicole Avena）表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）自2021年起強制要求標示「添加糖」（Added sugars）含量，原意是為了透明化，卻產生反效果。為規避該標籤，許多廠商減少使用蔗糖或高果糖漿，改用羅漢果糖或赤藻糖醇（Erythritol）等代糖。根據規範，這類成分不計入「添加糖」，卻讓食品變得比2020年以前更甜，進一步麻痺消費者的味蕾。

阿維納分析，美國人平均每日攝取17克添加糖，一年高達26公斤。除了一半來自含糖飲料，其餘則隱藏在穀物、沾醬、優格與植物奶中。例如某知名品牌黑櫻桃優格標榜零脂肪，卻含有9公克添加糖；知名杏仁奶每杯亦含有7公克糖分。

植物奶、優格成地雷 建議選購原味

紐約大學朗格尼醫學中心營養師波普（Collin Popp）指出，即便是標榜「有機」的植物奶或烤堅果，都可能含有大量隱形糖。他建議成人每日添加糖攝取量應控制在總熱量的10%以下（約50公克），糖尿病前期患者更應降至5%以下。

波普呼籲消費者應重新掌握主導權，例如購買原味優格後自行添加蜂蜜或莓果，而非購買預調好的產品。此外，在購買咖啡時，亦可要求店員使用無糖植物奶或由自己控制甜度。

代糖恐誘發暴食 腦部獎勵機制惹禍

針對代糖，阿維納警告，雖然代糖能降低總熱量，但研究顯示甜味本身就會刺激大腦「獎勵中心」，而非糖的熱量。這意味著攝取代糖同樣會誘發大腦渴望更多食物，可能導致暴食。她強調，一般民眾應盡量減少對整體甜味的依賴，「不要讓食品公司決定你吃進多少糖」。

