健康 > 心理精神

健康網》耳邊一直有音樂？ 醫教分辨耳鳴或幻聽

2025/12/29 20:05

如果耳邊響起的聲音是熟悉的旋律、曾聽過的音樂，且明確知道這不是現實中存在的聲音，生活也未受到干擾，通常是音樂性耳鳴，建議到耳鼻喉科檢查聽力即可；示意圖。（圖擷取自freepik）

文／陳建志

四周寂靜無聲，耳邊卻傳來熟悉、清晰且持續的旋律，就像有人在身邊不停地播放老歌、誦經、唱戲或哼唱童謠，內容多是患者很久以前聽過樂曲，這其實是音樂性耳鳴，又稱為音樂耳症候群 （musical ear syndrome） 或奧立佛-薩克斯症候群 （Oliver-Sacks syndrome），這在聽力退化的長者身上，偶而會見到。

這很像聽幻覺 （幻聽），其實是一種大腦的「記憶播放現象」。當耳朵聽不到外界聲音，腦部會自動啟動內部資料庫，從過去的經驗中提取出熟悉旋律，補償聽覺空白，可說是一種「腦鳴」，患者通常會知道外面並沒有聲音來源，很少會感到驚恐。這時，不僅須配戴助聽器，避免處於過度安靜的環境，也可以服用乙醯膽鹼酶抑制劑「憶思能」，改善神經傳導，也可改善病症。

但若患者聽到的是陌生的旋律、沒聽過的歌、對話聲、命令聲或辱罵聲，並且堅信這些聲音是真實存在的，甚至與之對話，進而出現憤怒、妄想、自殘或傷人，那就要注意了，這是真正的聽幻覺，很可能是精神疾病或嚴重的神經退化疾病所致，可不能當作一般的耳鳴來看待，會建議啟用抗精神病藥物來穩定腦部的訊號傳遞，調節過度活化的多巴胺系統，最重要的，要保護患者自身與家人的安全。

陳建志醫師說明耳鳴原理。（陳建志提供）

該如何簡單區分這兩種情況呢？如果聲音是熟悉的旋律、曾聽過的音樂，且明確知道這不是現實中存在的聲音，生活也未受到干擾，通常是音樂性耳鳴，建議到耳鼻喉科檢查聽力即可。

若聲音內容陌生、帶有語言、評論、命令或恐嚇，甚至影響情緒、改變行為，就很可能是聽幻覺，應儘快轉介醫院神經科或精神科處理。

須注意的是，雖然音樂性耳鳴不是精神疾病，若同時出現記憶力變差、找不到路、講話變慢等狀況，就不能掉以輕心，這可能就是阿茲海默症或其它神經退化疾病的早期徵兆。

至於聽幻覺，也不代表就是「瘋了」，也可能是顳葉癲癇，及早就醫診斷與介入，有助於穩定病情，避免併發症，改善生活品質。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

