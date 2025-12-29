健康網》5大傷腎醬料 首推豆瓣醬 醫：腎友勿食遠離它

腎臟科醫師洪永祥指出，豆瓣醬通常伴隨著重鹹、重油、重辣，這會刺激腸胃負擔，進而影響整體代謝。；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣真的是全世界最愛沾醬的民族之一。腎臟科醫師洪永祥指出，去吃個黑白切，醬油膏要淋到看不見肉；吃個火鍋，沙茶醬要加進兩顆蛋黃拌成泥；連吃個蛋餅，都要跟老闆多要一包甜辣醬，別以為吃一點點不會損腎。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，5大傷腎醬料中，首推辣豆瓣醬可能是腎友的「催命符」，若家裡有這一罐，直接丟掉不要再吃了，外出看到豆瓣魚之類的美食，也要自我敲警鐘。

洪永祥剖析，如果你身邊有一些人的飲食習慣，「無醬不歡」的「醬料大王」，一定要提醒他們這5大醬料酌量攝取，才能護住腎。

●辣豆瓣醬：腎臟的終極終結者

每百公克鈉含量驚人的7000mg、無機磷含量約500mg以上，相當於17.5公克的食鹽，WHO建議一般人一天只能吃5克鹽，你吃這100克醬就抵掉3天的份量。還有一項也很致命，豆類發酵產生的有機磷，加上防腐用的無機磷，這是對腎臟的最強物理＋化學攻擊。豆瓣醬通常伴隨著重鹹、重油、重辣，這會加重腸胃負擔，進而影響整體代謝。如果你已經是腎衰竭患者，豆瓣醬請直接拿去丟掉，不要猶豫。

●醬油膏：濃稠的化學鹽水

每百公克鈉含量約4000-5000mg為什麼醬油膏比醬油更毒？因為要做出那種「勾芡」的濃稠感，必須加入大量的修飾澱粉、焦糖色素以及更多的鹽分來提味。

●番茄醬：披著水果外衣的糖鹽混合體

每百公克糖含量高達25-30g，鈉含量約1100mg，鉀含量約450mg。番茄是很健康食材，但問題在於，市售番茄醬的內容物，番茄其實不多，更多的是砂糖、食鹽與高果糖漿。每100克裡面竟然有將近1/3是糖！ 對於許多合併有糖尿病的腎友來說，番茄醬就是「血糖＋血壓」的雙重殺手。而且番茄是高鉀水果，濃縮後的番茄醬鉀含量極高，這對心臟衰竭或高血鉀風險的腎友來說，極其危險。

●沙茶醬：火鍋界的磷、鉀爆彈

每百公克鈉含量約800mg，磷含量約 200-300mg，鉀含量約400mg。沙茶醬的成分很複雜，有扁魚乾、蝦皮、花生、乾蔥、香油等。這些乾燥的海產類，磷與鉀的濃度極高。沙茶醬不僅鈉含量不低，更重要的是它含有的無機磷添加物與高油脂。沙茶醬最危險的地方在於它的「稀釋性」。很多人吃火鍋，沙茶醬是「整碗」在沾的，一餐吃下來，你的血磷不爆才怪。

●沙拉醬：看似溫柔的「肥胖陷阱」

每百公克脂肪含量70-80g，熱量600-700大卡。每100公克就有近80克的油。這會導致血脂飆高、血管硬化，造成腎動脈狹窄。另外的腎臟殺手是大量化學增稠劑，為了維持滑順，裡面加了大量的乳化劑與修飾澱粉，這些全都要靠腎臟過濾。沙拉醬就是「白色的脂肪炸彈」，讓你在不知不覺中變胖、血壓升高，最終拖垮腎功能。

洪永祥也不是要腎友過「無味人生」，可以善用大自然醬料，像是蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒、九層塔、香菜、迷迭香等，天然的辛香料富含許多的天然的抗氧化成分不但不傷腎還有抗發炎護腎效果。

再來善用檸檬與白醋，洪永祥指出，腎友老覺得舌頭沒味道， 試試看在烤魚、燙青菜上淋一點現擠檸檬汁或者是純白醋。酸味會騙過你的大腦，讓你覺得食物很鮮美，進而大幅減少對鹽分的渴求。

