健康網》辣椒助減重？ 醫示警：吃錯反變胖

2025/12/29 18:05

辣椒中的辣椒素（capsaicino;af 具有產熱效應，能短暫提升能量消耗，但若飲食搭配錯誤，反而可能越吃越胖，甚至增加脂肪肝風險。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕辣椒常被視為「燃脂神器」，不少民眾以為只要多吃辣，就能提高代謝、幫助減重，但實際情況可能恰恰相反。天氣轉冷、麻辣鍋與辣味料理進入旺季，「初日診所」內科暨減重專科醫師陳威龍指出，辣椒中的辣椒素（capsaicin）確實具有產熱效應，能短暫提升能量消耗，但若飲食搭配錯誤，反而可能越吃越胖，甚至增加脂肪肝風險。

陳威龍指出，一項刊登於《Healthcare》（醫療照護）期刊的研究，以全球高嗜辣地區之一的墨西哥提華納（Tijuana）為研究對象。該地區成人過重與肥胖比例超過 70%，研究共納入 221名成年人，平均每日辣椒素攝取量高達152.44 毫克，明顯高於其他國家與地區，例如韓國相關研究中，最高攝取量約為78.67 毫克。

研究團隊在排除糖尿病、心血管疾病、甲狀腺疾病、消化道潰瘍病史，以及吸菸與過量飲酒等干擾因子後，分析辣椒素攝取量與肥胖及脂肪肝相關指標之間的關聯。結果發現，日常辣椒素攝取量越高，身體質量指數（BMI）、臀圍、身體脂肪指數（BAI）與脂肪肝指數（FLI）反而越高。

以每日攝取高劑量辣椒素者（400至900毫克）為例，其身體脂肪指數（BAI）達26.9、BMI 為 30.5，明顯高於偶爾吃辣者的22.9與27.4。陳威龍指出，問題並不在辣椒本身，而是長期「搭配的飲食型態」。

研究進一步分析，當地常見的辣椒醬與辣味料理，多半伴隨大量油脂；為了緩解辛辣刺激，也容易搭配高碳水食物或含糖飲料，加上辣味可能刺激食慾，使嗜辣從單純調味，逐漸轉變為促進進食的誘因，導致整體熱量攝取過高。

常見的辣椒醬與辣味料理，多半伴隨大量油脂，加上辣味可能刺激食慾，導致熱量攝取過高。（資料照）

不過，這類研究並非否定辣椒對飲食控制的潛在好處。陳威龍補充，今年刊登於《Food Quality and Preference》（食品品質與偏好）期刊的研究指出，若以紅椒粉（paprika）作為辣味來源，辣椒在口腔產生的灼熱感，反而有助於放慢進食速度，單餐進食量平均可減少約 11%至25%，顯示辣椒是否成為減重助力，關鍵在於「怎麼吃」。

想讓辣椒成為助力而非阻力 醫揭3大原則

●遠離地雷：避開高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品。

●回歸原型：選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激。

●溫和替代：對於腸胃敏感或不吃辣者，可改以同屬番椒的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜。

陳威龍提醒，減重從來不是靠單一食物取勝，而是整體飲食節奏與代謝狀態的長期管理。若已嘗試調整飲食仍反覆失控，建議交由專業醫師評估代謝與血糖狀況，避免單靠意志力，讓減重變成一場消耗戰。

