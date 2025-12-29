自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

哈日族必看》東京通勤機場司機染麻疹 他24日發病載客無數

2025/12/29 16:13

日本通勤往返機場的巴士司機確診麻症，在他發病期間載客無數，東京都衛生單位難以匡列。疾管署呼籲，若有在這期間前往東京旅客，請健康自主監測；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位駕駛巴士往返東京羽田機場及其他機場的男子，確診為麻疹。東京都政府發表這名司機的活動史，他於23日發病後隔日仍執勤，目前屬輕症未住院，但他在傳染期間曾載客無數，已難計算、匡列。

疾管署呼籲，1966年（含）以後出生的成人，若在這段時間有進出日本者，請健康自主監測。此外，也叮嚀這個族群在出發前2週諮詢旅遊門診，並考慮自費接種1劑MMR混合疫苗。

根據日本《讀賣新聞》報導，這名司機的足跡，於23日下午1點至4點之間出現在江東區豐洲市的Super Viva Home豐洲店一樓，隔日上午9點45分從竹芝、臨海、豐田出發前往成田機場；下午3點45分自成木站發車，前往銀座；傍晚5點15分再從成田機場發車，前往豐洲。

東京都衛生單位指出，已針對他密切接觸者30人進行健康監測。根據疾管署衛教資料指出，麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。

麻疹潛伏期自感染病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。因此，這名駕駛可能成為「移動病毒」

日本2025年的確診病例多與國際旅行（如越南、泰國）有關。截至2025 年4月初，日本已報告58例病例，病毒株以B3型（83%）為主。大阪關西世界博覽會（Osaka-Kansai Expo） 會場曾出現病例。大阪與神奈川縣政府曾對此發布警報，提醒同日入園且出現發燒、出疹等症狀的遊客應盡速就醫。

