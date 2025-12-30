健康網》不是鮭魚排第1！ 天然Omega-3 TOP 3排行曝

營養師楊斯涵表示，鮭魚口感好，富含Omega-3、油脂、維生素D，也是很多孩子的最愛；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕魚油富含Omega-3好處多，但不只補充保健品，吃對天然食材，也能攝取好油等營養素。營養師楊斯涵指出，Omega-3魚油除可抗發炎、保護心血管，還能幫孩子補腦力。不過，許多人經常疑惑吃哪種魚CP值最高？她分享其實市場常見的鯖魚、秋刀魚、鮭魚，堪稱是Omega-3含量排行前3名，並建議每週吃2次，補充滿滿營養又健康。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，想補充Omega-3不用追求昂貴的大型魚，營養寶庫其實就在身邊。並特別推薦以下3種魚類，營養滿分又容易取得，也是高CP 值好選擇：1.鯖魚（Mackerel）不僅Omega-3含量居冠、價格親民，小型魚重金屬風險也相對低。2.秋刀魚（Pacific Saury），整尾都能吃，營養不浪費，CP值也高。3.鮭魚（Salmon）口感好，富含油脂與維生素D，也是很多孩子的最愛。

此外，楊斯涵也說明，魚油對於全家人的需求大不同，補對方向才有效。以成人來說，重點在於維持循環順暢、抗發炎。每日建議攝取250-500mg（EPA+DHA），想加強保養可攝取至1000mg。至於兒童處於發育關鍵期，應優先攝取足夠DHA，支援大腦與視力發展。學齡前建議補充100-200mg、學齡期200-250mg，需求量依年齡與體重而定。

怎樣才能達到攝取目標？她說，鼓勵優先從原型食物攝取，成人每週吃2-3次深海魚，即可達到基本需求。小孩鼓勵從小接觸魚類原型食物，可少量多次進食。若是外食族少吃魚，需選擇補充劑時，記得挑選適合的濃度與劑型，例如：小朋友可選滴劑或咀嚼錠，大人須留意EPA比例。

另，楊斯涵補充，EPA和DHA是魚油裡最重要的2個成分，功能大不同，但缺一不可。EPA是血管的清道夫，如同血管壁的水泥，幫忙抗發炎、穩定斑塊、讓血液流動不卡關；適合族群為熟齡保養、三高族群、慢性發炎者。至於DHA則是是大腦細胞與視網膜的重要原料，有助提升學習力、情緒穩定、對抗3C藍光傷害；適合族群為孕婦、嬰幼兒、學齡兒童、用眼過度者。

楊斯涵也特別提醒，若有特殊疾病、孕婦、正在服用抗凝血劑或準備手術者，補充前務必諮詢醫師或營養師。

