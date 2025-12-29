自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症治療新線索！日本雨蛙細菌能啟動免疫系統 殺傷力更勝化療

2025/12/29 13:00

日本科學家發現，「日本雨蛙」腸道內的一種細菌具有驚人的抗癌能力，在動物實驗中成功讓腫瘤完全消失。（圖取自維基百科，By Kropsoq - photo taken by Kropsoq, CC BY-SA 3.0）

日本科學家發現，「日本雨蛙」腸道內的一種細菌具有驚人的抗癌能力，在動物實驗中成功讓腫瘤完全消失。（圖取自維基百科，By Kropsoq - photo taken by Kropsoq, CC BY-SA 3.0）

〔編譯陳成良／綜合報導〕兩棲類動物鮮少罹患癌症的特性，為生物醫學研究提供新線索。日本科學家近日發表於期刊《腸道微生物》（Gut Microbes）的研究指出，從「日本雨蛙」（Japanese tree frog）腸道篩選出的一種特殊菌株，在小鼠實驗中展現驚人成效，不僅能使腫瘤完全消失，且療效優於常見化療藥物，更具備防止癌症復發的潛力。

據科學網站《ScienceAlert》報導，日本北陸先端科學技術大學院大學（JAIST）研究團隊從兩棲與爬行類動物體內篩選出 45 種菌株，發現源自日本雨蛙腸道的「美洲尤文氏菌」（Ewingella americana，暫譯）抗癌表現最為出色。

研究顯示，受試小鼠在接受單劑量細菌注射後，腫瘤不僅大幅縮小，甚至完全消失。更令團隊振奮的是，在腫瘤消失30天後再次植入癌細胞，小鼠體內並未重新長出腫瘤，顯示該細菌成功誘發宿主產生長效的抗癌免疫保護力。

雙重機制：攻破腫瘤低氧防線

研究揭示，美洲尤文氏菌具備雙重作戰機制：它能直接攻擊腫瘤組織，並招募T細胞、B 細胞及嗜中性球等免疫大軍。在小鼠模型中，該細菌消除腫瘤的效果，甚至優於化療藥物「小紅莓」（Doxorubicin）。

研究人員指出，該細菌關鍵優勢在於能適應「低氧環境」。腫瘤內部通常極度缺氧，會抑制一般免疫細胞活性並降低化療藥效，但美洲尤文氏菌卻能在此惡劣環境中存活並發動攻擊。

儘管動物實驗結果亮眼，研究團隊強調目前仍處於初步階段。由於美洲尤文氏菌本身對人類具有致病風險，可能引發感染，因此，如何平衡其抗癌效能與臨床安全性，是未來研發的關鍵考驗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中