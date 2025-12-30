自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》起床後做3件事 喚醒多巴胺開啟美好的一天

2025/12/30 06:24

起床後接觸陽光，讓陽光照在臉上幾分鐘，能開啟一天的愉悅感受；示意圖。（圖取自freepik）

起床後接觸陽光，讓陽光照在臉上幾分鐘,能開啟一天的愉悅感受；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾可能忽視了起床後的晨間儀式，對於開啟一天的活力有多重要！當民眾優先安排能自然促進多巴胺釋放的活動時，這不只是平凡無奇的起床而已，而是在替大腦搶先建立動力與平衡感。

CNBC》報導，曾在紐約大學朗格尼健康中心進行研究的神經科學研究人員米婭．索維羅（Mia Soviero）表示，「多巴胺是一種神經傳導物質，是由腦細胞釋放的化學物質，主要與動機、學習與強化有關。」它不只是讓人感覺良好而已，更多是在學習與驅動民眾前進。因此，它能幫助大腦理解哪些行為值得重複、哪些習慣值得在生活中強化。

索維羅指出，一個常見的迷思是認為多巴胺濃度應該一直被提高；事實上，神經傳導物質的濃度本來就會起伏變動。「我們不希望多巴胺長期維持在很高的狀態，但我們確實希望擁有一個健康的多巴胺系統，」她說，「你只是要建立良好的多巴胺模式，讓多巴胺能以它該有的方式被釋放。」

索維羅分享自己如何安排早晨，來維持多巴胺系統的健康：

●第1步：接觸陽光

起床後的早晨接觸到一些光線，早上拉開窗簾，讓陽光照在臉上幾分鐘，科學研究已證實，這樣能減輕憂鬱症狀，特別是對有季節性憂鬱的人來說。根據《哈佛健康出版》（Harvard Health Publishing）指出，日照會直接影響大腦中負責調節人體內在時鐘的區域，也就是晝夜節律。

如果每天沒有獲得足夠的日照，可能會讓大腦製造過多的睡眠荷爾蒙褪黑激素，同時釋放較少的血清素這種影響情緒、讓人感覺愉悅的腦部化學物質。這種化學失衡的結果會讓人感到情緒低落、精神不振。

●第2步：數獨

索維羅每天早上都會安排時間做一些「小而有意義的活動」，例如，完成一題每日數獨。「做題目是開啟一天、獲得一點多巴胺的好方法。那是一種完成目標後帶來的愉悅化學物質，」她說。「新鮮事物和意料之外的美好體驗，可以促進多巴胺健康，所以益智遊戲特別適合。」

不只數獨，解填字遊戲或實體拼圖，對大腦也有相同效果。大腦有一套獎勵系統，當「發生了出乎預期的好事」時，多巴胺就會上升；而當結果比預期差時，多巴胺則會下降。所以當你做某事，比如，學習一項新技能，並且你在這方面出奇地擅長時，會獲得大量的多巴胺。

●第3步：傳訊息給朋友

索維羅每天早上都會實踐一種簡單卻重要的社交連結方式：傳訊息給朋友。「我會傳訊息給朋友，像是：『早安！你今天過得怎麼樣？』」她說。

「人類天生渴望與他人建立聯繫，」索維耶羅補充道。「當你能與他人產生這樣的人際互動時，科學已證實這能提升情緒。」

