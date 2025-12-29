自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》成龍曝罵跑兒子「1年沒聯絡」 專家授親子破冰3解方

2025/12/29 13:16

成龍提及以前看到兒子就罵，沒一句好話，本來1年1通電話，現在連1通電話都沒了。（翻攝自微博）

成龍提及以前看到兒子就罵,沒一句好話,本來1年1通電話,現在連1通電話都沒了。(翻攝自微博)

〔健康頻道／綜合報導〕成龍近期因宣傳新電影《過家家》出席首映會，提及兒子房祖名時透露，兒子每次打電話，都把兒子罵得狗血淋頭，本來1年1通電話，現在連1通電話都沒了。據此，心理師黃閎新分享改善親子關係實用建議，父母可透過主動傾聽、同理表達、正向回應，學會有效溝通技巧、情緒管理和信任重建，進而達到改善、修復親子關係的目的。

成龍提及，以前看到兒子就罵，沒一句好話。每逢過年、父親節或是他生日時，房祖名打電話問候，都被他罵得狗血淋頭，認為比起過節打電話，不如平常多關心，結果真的把兒子罵走，現在1通電話都沒有。

對此，心理師黃閎新曾於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文指出，想要修復親子疏離、化解衝突，建議父母可掌握以下技巧與原則：

3招有效溝通技巧

1.主動傾聽：放下手邊的事情，專注聆聽孩子的話，避免打斷或急於建議。用眼神和肢體語言表達關注，讓孩子感受到被重視，更願意敞開心扉。

2.同理心表達：站在孩子的角度思考問題，例如說「我感覺到你很失望」，讓孩子感受到被理解與接納，消除隔閡。

3.正向回應：多給予鼓勵和肯定，具體指出孩子的優點與進步，幫助他們建立自信，並創造良好的溝通氛圍。

避免2種NG互動

責備和批評：對孩子的表現嚴厲批評，只會讓孩子感到挫折與不被理解，進一步加深矛盾。

忽視情緒需求：孩子表達情緒或尋求關注時，若父母總是敷衍，會讓孩子感到被忽略，導致關係更加疏離。

2大技巧化解矛盾

1.冷靜情緒再溝通：當衝突升溫時，雙方應先冷靜情緒，深呼吸或轉移注意力，待平復後再進行理性對話。

2.使用「我訊息」表達：以「我覺得…」、「我需要…」為開頭表達感受，減少指責，讓對方更容易接受你的想法。

2個步驟重建信任

言行一致：承諾的事情一定要做到，無法實現時需誠實解釋原因，讓孩子重新感受到你的可靠性。

坦誠溝通：勇於承認錯誤，並表達改正的決心，同時鼓勵孩子分享感受，建立真誠的交流模式。

黃閎新說，改善親子關係是雙向的努力，但父母更需以身作則。雖然重建親子關係需要時間，但每一次正向互動都將成為修復關係的重要一步。並建議父母可先從自我情緒管理與積極傾聽做起，逐步改變家庭氛圍，讓親子關係更加緊密。

成龍認把兒子罵跑！曝房祖名「1年沒1通電話」嘆：我錯了

