健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》2026新制上路有利多 生育補助、長照、疫苗政策一次看

2025/12/29 12:26

2026年元旦起，多項全民福利的照顧新政策同步上路，提升民眾生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

2026年元旦起，多項全民福利的照顧新政策同步上路，提升民眾生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕2026年元旦起，多項攸關全民健康的新政策上路，帶來實質利多。政府不僅擴大生育補助、減輕年輕家庭負擔，「長照3.0」也正式啟動，強化對失能與失智者的照顧支持，還同步升級疫苗政策與胃癌納公費篩檢，從出生、照顧到預防醫療全面擴充，提升民眾生活品質。

自由健康網歸納2026年1月開始實施的新政策，整理以下重點，方便民眾一次了解：

1.擴大生育補助

台灣少子女化早已是國家永續重大危機，生育率全球墊底。行政院加碼擴大生育補助方案，適用對象為參加社會保險的本國籍女性（含與本國人結婚之外籍配偶）及未參加社會保險的新生兒母親，補助金額每胎10萬元，雙胞胎或多胞胎按比例增加。

2. 「長照3.0」擴大照顧年輕型失智者

●2026年1月1日起施行

擴大長照給付對象，針對年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象，提供照顧，政府希望減輕家庭照顧者的負擔，並延緩失智失能狀況，且未滿50歲的年輕型失智症者，或發生意外時正值中壯年的失能者，其對社會與家庭影響甚鉅，若能及早獲得長照服務，將有助於延緩病程進展。

根據統計，30歲至64歲失智症盛行率為1.19% ，其中部分個案合併失能確實有接受長照服務的必要。因此，特別放寬未滿50歲失智症且失能者的申請資格。

●2026年7月1日起施行

為滿足失能者新興照顧需求，新增智慧科技輔具，每3年6萬元的額度可用於租賃智慧科技租賃輔具項目，包含移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等5大面向，提升失能者的自主生活能力並減輕照顧負擔。未來民眾可以依據照顧需求，與身體狀況變化隨時更換租賃適切輔具，藉科技提升長照品質。

3.疫苗新制

●新版肺炎鏈球菌疫苗改採單劑

成人肺炎鏈球菌疫苗接種作業將自明年1月15日起上路，涵蓋65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，分2階段提供公費接種，民眾可省下自費約4500元的接種費用。

隨著新型20價與21價肺炎鏈球菌疫苗已在多國使用，國際實證顯示，其單劑保護力可達過去13價加23價兩劑接種效果，明年起改採單劑接種，約279萬人符合資格，可望減輕接種負擔，降低感染與重症風險。

●公費新冠疫苗全民可打

2026年1月1日至2月28日將擴大公費新冠疫苗接種對象，只要滿6個月以上且尚未接種者皆可免費施打。新冠疫苗自費價格平均至少4千元，此次擴大公費接種等同可為民眾省下一筆支出。

依過去數波流行週期推估，2026年5月可能再出現一波流行，目前國內公費疫苗庫存約134.4萬劑，全國約2700家合約院所都可提供接種服務。

●流行性腦脊髓膜炎疫苗免收疫苗藥品費

將釋出效期至明年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3000劑，於明年1月1日至1月31日期間，開放民眾前往全國32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗費用。

4.胃癌篩檢

2026年全面推動胃癌篩檢，提供45至79歲民眾終生一次的胃幽門桿菌篩檢，每年約需要2-3億的經費，屆時我國將進入「6癌篩檢」的時代，國健署仍持續提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等5癌公費篩檢。

