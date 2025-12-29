一到冬天就鼻塞？ 中醫「三九貼」調養體質有解 敷貼流程一次看

三伏貼選擇背部大椎、肺俞、腎俞等穴位敷貼。（馬偕醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕入冬最強冷氣團報到，氣溫驟降，也讓不少民眾發現鼻過敏、氣喘、久咳等老毛病再度找上門。中醫師提醒，冬季正是體內陽氣最弱、寒邪最容易入侵的時候，若能把握時機調養體質，有助於降低過敏反覆發作的機率。中醫「三九貼」自今（29）日起正式展開，正是冬季調養、為來年健康打底的重要時機。

馬偕紀念醫院中醫部內兒科主治醫師張珮琳表示，三九貼屬於中醫外治法之一，利用辛溫藥材製成藥餅，敷貼於背部特定經絡穴位，藉由溫補陽氣、扶正祛寒，提升身體對寒冷氣候的調適能力。特別適合一到冬天過敏症狀就加重、平時容易手腳冰冷、疲倦怕冷的族群，作為冬季調養的輔助方式。

依照傳統節氣概念，三九貼通常在冬至後開始進行，每隔9天敷貼一次，一個療程共3次。今年三九貼治療期間自12月29日起至2026年2月14日止，民眾也可依生活作息，經醫師評估後調整為每1至2週敷貼一次，一年約進行3至4次，以兼顧療效與實際需求。

適合哪些人、哪些情況不建議？張珮琳指出，過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、容易反覆感冒、體質虛寒或怕冷者，以及非急性發作期的氣喘患者，都可考慮接受三九貼調養。若症狀較明顯，臨床上也會搭配中藥或針灸同步調理，提升整體效果。不過是否適合敷貼，仍需由中醫師進行專業評估。

她也提醒，正處於感冒、發燒、肺部感染期間的患者，孕婦、1歲以下嬰幼兒，以及有嚴重藥物過敏史者，原則上不建議進行三九貼，其餘族群經醫師評估後大多可安心使用。整體而言，三九貼屬於溫和、循序漸進的體質調養方式。

張珮琳分享一名個案，一名長年受鼻過敏困擾的患者，每逢冬季症狀便明顯惡化，鼻塞嚴重影響睡眠品質。過去雖固定接受中藥與針灸治療，但一停藥就復發。去年冬天配合三九貼調養後，過敏發作頻率明顯下降，也減少中藥使用量，患者笑說：「終於不用一到冬天就準備一堆衛生紙。」

三九貼常敷貼於大椎、肺俞、腎俞等穴位。成人一般建議敷貼2至4小時，孩童因皮膚較敏感，敷貼時間約0.5至2小時即可，首次治療多從較短時間開始，再視反應調整。敷貼部位可能出現局部發紅、微熱或輕微搔癢感，若不適加劇可提前取下。

首次接受三九貼者，建議敷貼後在門診觀察10至15分鐘，確認皮膚狀況穩定後再離開，且敷貼後1至2小時內避免立即沐浴。少數人可能出現小水泡或暫時性色素沉澱，多半可自行恢復，避免搔抓即可。

馬偕紀念醫院中醫部內兒科主治醫師黃家瑩指出，過敏體質較嚴重者，醫師會依個人體質寒熱與實際症狀，搭配中藥進行整體調理，常見處方包括辛夷散、辛夷清肺湯、葛根湯、小青龍湯等，若合併眼睛癢、頭痛等症狀，亦可能酌加蒺藜、蟬蛻、川芎等藥物，但皆須由醫師評估後開立，民眾不宜自行服用。

在日常保養上，黃家瑩建議可透過食療輔助，例如以黃耆泡茶幫助補氣，但體質偏燥熱、易上火者需避免過量；四神湯則有助補益脾胃、增強體力。此外，張珮琳也建議平日可按壓合谷穴、風池穴及鼻通穴，作為簡單的自我保養方式。黃家瑩提醒，三九貼並非急性治療，而是體質調養的一環，需在專業中醫師評估下規律進行，才能在寒冬為健康打下良好基礎。

